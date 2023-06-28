"Серце не витримує": мама шукає весільні сукні загиблим донечкам

Анна та Юлія були єдиними дітьми у своєї мами. Жінка виховувала своїх красунь сама.

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У Краматорську загинули Анна та Юлія Аксенченко / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Російські окупанти вдарили по центру Краматорська у Донецькій області. Внаслідок цього обстрілу загинули дві сестри-близнючки 14-річні Анна та Юлія Аксенченко. У матері більше не залишилось дітей. Тепер жінка шукає весільні сукні для своїх красунь, яких вбили російські окупанти. Про це в коментарі ТСН.ua розповіла в.о.директора краматорської школи №24 Людмила Осадча.

Поки точно не відомо, були дівчата в піцерії чи біля неї у момент "прильоту". Дівчата закінчили восьмий клас у школі, директорку якої в лютому також вбили росіяни. Жінка загинула разом зі своїм чоловіком.

Юля та Аня були дуже старанними дівчатками. Вони завжди стояли одна за одну та допомагали одна одній.

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У Краматорську загинули Анна та Юлія Аксенченко / фото: соцмережі

"За характером були дуже різні. Наприклад, Аня була більш активною, а Юля, навпаки, більш тихенькою. Аня частенько їй допомагала, витягувала в навчанні. Вони все робили разом", - ридаючи навзрид, розповідає керівниця школи.

У Краматорську загинули Анна та Юлія Аксенченко / фото: соцмережі

Місцева жителька Олена Хандій розповіла, що дівчатка всюди ходили разом за ручку. Мати виховували своїх дівчаток сама, в родині було скрутне фінансове становище.

"Родина часто їздила в передмістя до бабусі, тому що там було спокійніше. А в Краматорськ приїздили, щоб провідувати своє житло. Сьогодні я спілкувалась з мамою дівчат. Знаю, що вона зараз шукає весільні сукні, щоб в них поховати своїх єдиних донечок. Така є традиція...Серце не витримує такого…", - каже Олена Хандій.

У Краматорську загинули Анна та Юлія Аксенченко / фото: соцмережі

Ракетний удар по Краматорську 27 червня

Нагадаємо, що 27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську. За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, зокрема, одна дитина 2022 року народження. Врятувати вдалося троє людей. Відомо про 11 загиблих.

Росіяни вдарили по центру Краматорська, бо "там було велике скупчення людей". Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міноборони РФ цинічно заговорило про "перемогу" після удару по Краматорську. Вони нахабно брешуть про те, що окупанти нібито завдали ракетного удару по українській бригаді, зовсім не кажучи про те, що це був цивільний об'єкт, де було дуже багато місцевих жителів.

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