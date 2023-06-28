Святкували б 15-річчя у вересні: ракета РФ вбила у Краматорську сестер-близнючок

Цього року дівчата закінчили 8 клас і повинні були перейти у 9-й.

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Ракета РФ вбила у Краматорську 14-річних сестер-близнючок Юлію та Анну Аксенченко/ колаж: Главред, фото: Facebook Управління освіти Краматорської міської ради, ДСНС України

Уже відомо про 10 загиблих внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по Краматорську, який стався ввечері у вівторок, 27 червня. Зокрема, російська ракета відібрала життя у трьох дітей, серед яких – сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко.

Про це повідомило Управління освіти Краматорської міської ради. У міськраді розповіли, що дівчата повинні були святкувати свої 15-річчя буквально через два місяці – 4 вересня.

Сестри Аксенченко цього року закінчили 8 клас і наступний навчальний рік мали бути девятикласницями.

"З сумом та нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер Аксенченко – Юлії та Анни, учениць Краматорської ЗОШ №24. Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4-го вересня мали б святкувати свої 15-річчя. Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят", – йдеться у повідомленні.

Загиблі у Краматорську Юлія та Ганна Аксенченко/ Facebook Управління освіти Краматорської міської ради

Ракетний удар РФ по Краматорську 27 червня

Увечері у вівторок, 27 червня, російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську на Донеччині. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Рятувальники досі розбирають завали.

Як повідомляє ДСНС України, станом на 12:00 28 червня з-під завалів зруйнованого кафе дістали тіла 10 осіб, зокрема – трьох дітей. Постраждали 56 осіб, у тому числі одна дитина 2022 року народження. Семеро осіб врятовано.

Після ракетного удару окупантів по Краматорську президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія заслуговує лише на поразку й трибунал. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

Дивіться відео про наслідки ракетного удару РФ по Краматорську 27 червня:

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