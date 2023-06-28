Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 8 українців, з них троє - діти, 60 поранених

Триває розбір завалів зруйнованої будівлі. Не виключено, що під уламками є ще люди.

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На місці ракетного удару в Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи / Колаж: Главред, фото : t.me/kramatorsk_rada

Увечері 27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську. Пошуково-рятувальна операція на місці удару тривала всю ніч. Вранці в середу стало відомо, що кількість жертв зросла.

Як повідомили у ДСНС, станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковані тіла 8 загиблих. Загинули зокрема і три дитини (двоє - 2008 і 2011 р.н.).

За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, зокрема, одна дитина 2022 року народження. Врятувати вдалося троє людей.

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Триває розбір завалів зруйнованої будівлі. Не виключено, що під уламками є ще люди.

Генпрокурор Андрій Костін, у свою чергу, уточнив наслідки ракетного удару по Краматорську: 8 загиблих та 60 поранених.

Серед загиблих: троє неповнолітніх дівчат 17 років і дві сестри 14 років.

"Обстріл двома ракетами Іскандер здійснили ввечері, коли люди щойно дісталися додому після роботи. Злочинний режим Росії продовжує тактику терору проти мирних українців", - зазначив Костін.

Досудове розслідування проводиться за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч.1, 2 ст. 438 КК України). Процесуальне керівництво здійснюється Донецькою обласною прокуратурою.

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Станом на 23:00 повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули щонайменше чотири людини, зокрема 17-річна дівчина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, зокрема 8-місячне немовля.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Краматорська і заявив, що країна-агресор Росія заслуговує лише поразку і трибунал.

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