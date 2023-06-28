УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 8 українців, з них троє - діти, 60 поранених

Анна Ярославська
28 червня 2023, 08:12 оновлено 28 червня, 08:23
65
Триває розбір завалів зруйнованої будівлі. Не виключено, що під уламками є ще люди.
Ракетний удар по Краматорську
На місці ракетного удару в Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи / Колаж: Главред, фото : t.me/kramatorsk_rada

Увечері 27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську. Пошуково-рятувальна операція на місці удару тривала всю ніч. Вранці в середу стало відомо, що кількість жертв зросла.

Як повідомили у ДСНС, станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковані тіла 8 загиблих. Загинули зокрема і три дитини (двоє - 2008 і 2011 р.н.).

За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, зокрема, одна дитина 2022 року народження. Врятувати вдалося троє людей.

відео дня

Триває розбір завалів зруйнованої будівлі. Не виключено, що під уламками є ще люди.

Генпрокурор Андрій Костін, у свою чергу, уточнив наслідки ракетного удару по Краматорську: 8 загиблих та 60 поранених.

Серед загиблих: троє неповнолітніх дівчат 17 років і дві сестри 14 років.

"Обстріл двома ракетами Іскандер здійснили ввечері, коли люди щойно дісталися додому після роботи. Злочинний режим Росії продовжує тактику терору проти мирних українців", - зазначив Костін.

Досудове розслідування проводиться за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч.1, 2 ст. 438 КК України). Процесуальне керівництво здійснюється Донецькою обласною прокуратурою.

  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Станом на 23:00 повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули щонайменше чотири людини, зокрема 17-річна дівчина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, зокрема 8-місячне немовля.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Краматорська і заявив, що країна-агресор Росія заслуговує лише поразку і трибунал.

Інші новини:

війна в Україні новини Краматорска новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 8 українців, з них троє - діти, 60 поранених

Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 8 українців, з них троє - діти, 60 поранених

08:12 Україна
Навіщо Лукашенко покликав Пригожина у Білорусь: в ISW пояснили, в чому вигода диктатора

Навіщо Лукашенко покликав Пригожина у Білорусь: в ISW пояснили, в чому вигода диктатора

06:48 Світ
"Путін миттєво може зникнути": диктатору РФ активно шукають заміну – Небоженко

"Путін миттєво може зникнути": диктатору РФ активно шукають заміну – Небоженко

04:30 Світ
Всі головні новини

Останні новини

08:20

Путін посилиться, якщо посилиться Пригожин.

08:13

Вагнерівці досі залишаються в Україні – Пентагон

08:12

Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 8 українців, з них троє - діти, 60 пораненихФото

07:41

Дві рідні сестри з Волині за один місяць втратили на війні своїх чоловіків

07:00

День народження Дантеса: 5 хітів співучого волонтера з українським вайбомВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:48

Навіщо Лукашенко покликав Пригожина у Білорусь: в ISW пояснили, в чому вигода диктатора

06:21

Як добре виглядати в 60 років влітку: 6 незамінних речей для стильного образуФото

06:20

Неспроста у путінських були похоронні обличчяПогляд

04:30

"Путін миттєво може зникнути": диктатору РФ активно шукають заміну – Небоженко

Реклама
04:00

З Днем Конституції України: яке сьогодні свято і у кого День ангела 28 червня

03:50

Як сказати українською "лєснічна площадка": Авраменко озвучив милозвучний аналог

03:15

Колишня невістка Єлизавети II бореться з раком молочної залози

02:45

Експерт спрогнозував, чи допомагатиме Пригожин Лукашенку своїми бойовиками

02:05

Як зробити щоб шашлик не горів: хитрий фокус дає стовідсотковий результат

01:20

"Справа в грошах": політолог пояснив, чого може впасти російський режим

27 червня, вівторок
23:57

Як правильно носити оверсайз футболку: трендові ідеї 2023

23:55

"РФ заслуговує на поразку і трибунал": Зеленський відреагував на теракт у Краматорську

23:16

"Залишився останній аргумент": Кулеба розповів, як Путін може шантажувати Захід

23:13

Війна в Україні зупиниться, коли еліти РФ погодяться на умови Заходу – Небоженко

22:58

Гороскоп на липень 2023 для Левів: розставання, затримка в грошах і великі витратиВідео

Реклама
22:52

Народжувати буде в Еміратах: Ліндсі Лохан розсекретила стать своєї першої дитини

22:49

Рідкісне фото: Олена Кравець показала, як підросли її двійнята

22:22

В Україні повернули повірку лічильників газу: як не потрапити під штраф

22:16

Гороскоп на липень 2023 для Скорпіонів: доленосні події, удача та поїздкаВідео

22:12

Як правильно – їхати автобусом чи на автобусі: Авраменко пояснив поширену дилемуВідео

21:37

Може не відповідати нормам: експерти запропонували перейменувати Запоріжжя

21:25

Будуть "купатися" в грошах: 5 знаків зодіаку будуть найбагатшими в 2024 році

21:03

"Там було велике скупчення людей": росіяни вдарили по центру Краматорська

20:56

Онкохвору Анастасію Заворотнюк внесли до чорного списку через борги

20:53

Російські окупанти зазнали серії провалів: у Генштабі ЗСУ розповіли про бої

20:34

Данілов спрогнозував нові бунти в РФ: "Буде не один сезон"

20:30

Кіркоров вирішив "підлизнути" Путіну з Лукашенком, але попався на незнанні мови

20:04

Раміна Есхакзай розкрила подробиці свого особистого життя

19:49

"Перші F-16 можемо отримати до кінця року": Єрмак розповів про "крила" для ЗСУ

19:46

Градом завалить всю Україну: синоптики розповів, де буде все плавати і бушувати шторм

19:39

Навіщо 28 червня обов'язково прибирали у будинку: прикмети і заборони дня

19:20

Припинення виплати пенсій на картку: хто з українців під загрозою

19:20

Для чого Пригожину ЛукашенкоПогляд

19:17

"Паркан є, ставте намети": Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців"

19:02

Одяг буде бездоганно чистим: 5 найкращих способів, як прибрати білі розводи після прання

Реклама
18:30

Ексчоловік Спірс відповів на звинувачення в тому, що він тягне з неї аліменти

18:08

Дівчина показала, як за 1 хвилину почистити каструлю молодої картоплі

18:04

Герою назавжди 20 років: війна забрала молодого захисника зі Львівщини

17:50

Над смішним ім'ям собаки регоче вся пивна: чоловік став зіркою паба

17:43

"Чорненька з НеАнгелів" втекла до РФ у пошуках кращого життя - ЗМІ

17:32

Що станеться з людиною, якщо кожен день їсти полуницю

17:22

Більше, ніж РФ захопила за зиму: ЗСУ звільнили 300 кв. км територій за місяць – Воллес

17:19

Кулінарна хитрість: в якому порядку тушкувати овочі, щоб не вийшла розмазня

17:05

Впораються із загадкою лише одиниці: потрібно знайти трьох поросят без капелюшків

16:57

Юна дружина Остапчука показала, як романтично проводить з ним час

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти