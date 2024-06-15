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Ворога вибили на двох напрямках, РФ захопила ще одне село на сході – ЗМІ

Олексій Тесля
15 червня 2024, 12:51
268
Українським захисникам вдалося відкинути ворога в Серебрянському лісництві на Луганщині та в Кліщіївці.
Ворога вибили на двох напрямках, РФ захопила ще одне село на сході – ЗМІ
ЗСУ стримують удари РФ на фронті / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська просунулися в напрямку до міста Часів Яр Донецької області (в районі Калинівки).

Також просування ворога зафіксовано на Покровському напрямку - біля Яснобродівки та на південь від Новопокровського, йдеться в повідомленні ресурсу Deep State.

Скріншот
/ deepstatemap.live

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Скріншот
/ deepstatemap.live

Водночас ворог відступив на двох напрямках. Українським захисникам вдалося відкинути ворога в Серебрянському лісництві на Луганщині та в Кліщіївці, що поблизу Часового Яру Донецької області.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Просування РФ у Донецькій області

Своєю чергою за повідомленням експерта Bild з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, окупанти РФ захопили село Георгіївка на Донеччині.

Населений пункт розташований за 3 км на захід від Мар'їнки. До війни в Георгіївці мешкали близько тисячі осіб. Російські війська почали наступати на село ще в березні.

Скріншот
/ Bild

"Російські війська вторгнення захопили Георгіївку в Донецькій області. Бої за село, де колись мешкали 1100 людей, почалися 11 березня і тривали три місяці. Отже, просування росіян на цій ділянці становило 1 км на місяць. Під час фінального ривка Росія втратила сім танків і БМП", - повідомляє Рьопке.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше ЗСУ повідомили про великі втрати ворога на Півдні. За добу російські окупанти зазнали незвично великих втрат на Південному напрямку. ЗСУ вдалося вразити багато техніки РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили позиції на Харківщині. Наступ російських окупантів дедалі більше сповільнюється, а сили противника вичерпуються. ЗСУ, своєю чергою, стабілізували фронт і вдаються до успішних маневрів.

Як повідомлялося раніше, підрозділи ЗСУ могли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області. Завдяки перемозі українських героїв окупантам ще з минулого року не вдається вибити звідти бійців ЗСУ, а ті навіть розширюють свою присутність.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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