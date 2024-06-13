У росіян "щось пішло не так": ЗСУ повідомили про великі втрати ворога на Півдні

Протягом минулої доби російські окупанти зазнали незвично великих втрат на Південному напрямку. ЗСУ вдалося уразити багато техніки РФ.

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ЗСУ знищили 5 човнів РФ, понад сотню окупантів та десятки одиниць ворожої техніки / Колаж: ua.depositphotos.com, ОК "Південь"

За останню добу Силам оборони на Півдні вдалося знищити 5 човнів російської армії, також угруповання країни-агресора втратило чимало живої сили. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у Facebook.

"Мінус п'ять човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай один-два. Щось "пішло не так", мабуть", - написав Плетенчук.

Водночас, в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про понад сотню ліквідованих окупантів та великий розгром ворожої техніки. Серед них: гармати, танк, автобронетехніка,міномет, квадроцикл і згадані Плетенчуком човни.

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"Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб. Також ворог втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

На цьому успіхи українських сил з ліквідації ворожих цілей не закінчились. Нашим захисникам вдалося також знищити місце зберігання боєприпасів противника та 5 спостережних пунктів.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Успішні дії ЗСУ на Півдні - що відомо

Напередодні стало відомо, що підрозділи ЗСУ могли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області. Завдяки перемозі українських героїв окупантам ще з минулого року не вдається вибити звідти бійців ЗСУ, а ті навіть розширюють свою присутність.

Російські окупанти нещодавно атакували острів Нестрига у Херсонській області, який має стратегічне значення для розміщення військових позицій. Однак завдяки успішним діям ЗСУ, у штурмах окупанти зазнають значний втрат.

Не зважаючи на те, що населений пункт Кринки на лівому березі Дніпра повністю знищений внаслідок ворожих ударів, Сили оборони України все ще мають перспективи щодо розширення плацдармів на цьому напрямку бойових дій.

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