"Почався важкий період": Буданов - про "армагеддон" на фронті та наступ на Суми

В Україні на фронті почався дуже важкий період. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
Росіяни вже почали свій літній контрнаступ. Він розпочався ще в середині травня і досі триває.
"Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього... Я вважаю, що він (важкий період - ред.) зараз триває. Але я ще раз повторюю - армагеддону ніякого не буде. Не переживайте, ми вистоїмо і переможемо", - сказав Буданов.відео дня
Наступ РФ на Сумську область
Буданов також зазначив, що російські окупанти намагалися прорвати українську оборону. Час від часу вони кидають в атаку свої ДРГ. Однак не слід чекати, що РФ скоро почне наступ на Суми.
"Усі необхідні заходи вже вжито і такого масштабу, як сталося, вже немає", - наголосив він.
Дивіться відео про можливий наступ РФ на Суми:
Можливість наступу РФ на Сумщині - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія може спробувати провернути на Сумщині ту ж саму операцію, що і в Харківській області. Однак про захоплення Сум, Харкова чи Києва не йдеться. Головне завдання росіян - "відгризати території України по шматочку". Такі дії окупантів можуть пояснюватися бажанням отримати сильну переговорну позицію.
Країна-агресор Росія продовжує накопичувати війська на російсько-українському кордоні в районі Сумської області. Поки що сил вистачає для проведення певних дій у прикордонні, але не для початку повноцінного наступу на Суми.
Крім того, наступ російських окупантів на Сумську область може розпочатися в будь-який момент, заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров. РФ стягнула десятки тисяч окупантів на кордон Сумської та Харківської областей.
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