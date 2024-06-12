"Почався важкий період": Буданов - про "армагеддон" на фронті та наступ на Суми

Російські окупанти вже намагалися прорвати оборону українських військових у Сумській області, каже Буданов.

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Буданов розповів про складний період на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Головне управління розвідки

В Україні на фронті почався дуже важкий період. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Росіяни вже почали свій літній контрнаступ. Він розпочався ще в середині травня і досі триває.

"Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього... Я вважаю, що він (важкий період - ред.) зараз триває. Але я ще раз повторюю - армагеддону ніякого не буде. Не переживайте, ми вистоїмо і переможемо", - сказав Буданов. відео дня

Наступ РФ на Сумську область

Буданов також зазначив, що російські окупанти намагалися прорвати українську оборону. Час від часу вони кидають в атаку свої ДРГ. Однак не слід чекати, що РФ скоро почне наступ на Суми.

"Усі необхідні заходи вже вжито і такого масштабу, як сталося, вже немає", - наголосив він.

Дивіться відео про можливий наступ РФ на Суми:

Буданов розповів про складний період на фронті / фото: скріншот

Можливість наступу РФ на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія може спробувати провернути на Сумщині ту ж саму операцію, що і в Харківській області. Однак про захоплення Сум, Харкова чи Києва не йдеться. Головне завдання росіян - "відгризати території України по шматочку". Такі дії окупантів можуть пояснюватися бажанням отримати сильну переговорну позицію.

Країна-агресор Росія продовжує накопичувати війська на російсько-українському кордоні в районі Сумської області. Поки що сил вистачає для проведення певних дій у прикордонні, але не для початку повноцінного наступу на Суми.

Крім того, наступ російських окупантів на Сумську область може розпочатися в будь-який момент, заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров. РФ стягнула десятки тисяч окупантів на кордон Сумської та Харківської областей.

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