"Максимальне знищення ворога": Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що окупаційні війська не покидають спроб прориву у найбільш гарячих точках фронту, однак ЗСУ вдалося дещо зробити.

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На гарячих напрямках ЗСУ стримують ворога та завдають йому великих втрат / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України, 17 ОТБр

Активні наступальні дії армія країни-агресора продовжує вести фактично по всій лінії фронту, тож ЗСУ під керівництвом Олександра Сирського роблять ставку на максимальне знищення живої сили та техніки ворога, повідомив головком у Telegram.

Основні зусилля окупаційних військ РФ все ще зосереджені на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворогом зосереджено найбільшу кількість штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. ЗСУ стримують противника та не дають можливості просунутись вперед.

Підрозділи російської армії продовжують бої для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Слов'янська, атакуючи українські війська в районах Часового Яру, Кліщіївки та Калинівки.

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Складна ситуація для противника склалась в районах Білогорівки та Сіверська. Там ЗСУ завдають ворогу великих втрат, при цьому не залишають шансів на найменший успіх, окупанти просто "відкочуються назад", залишаючи тіла своїх солдатів. Успіхом для РФ не увінчались і бої на Харківщині.

"На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки". У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків", - йдеться в повідомленні Сирського.

На Півдні ситуація фактично без змін - агресор продовжує наступальні дії в районах Старомайорського та Роботине, а в напрямку Кринок і островів Херсонщини вів бої за утримання плацдарму, однак безуспішно.

Головком Сирський також підкреслив, що зараз головними задачами для ЗСУ є отримання переваги над противником, зменшення втрат серед особового складу та перехід з оборони у наступ.



Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Успіхи ЗСУ у боротьбі проти російських окупантів

Нагадаємо, ЗСУ розгромили полк РФ в районі Вовчанська і взяли в полон його військовослужбовців. Після цього підрозділ вивели з території України.

Нещодавно противник втратив на Півдні цілу роту. Також ЗСУ вдалося уразити цікаві цілі, як от два "панцирі", "сонцепьок" та десятки артустановок.

Раніше стало відомо, що українські сили завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перейшов в Азовське море з Чорного моря.

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