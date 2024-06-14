"Армія РФ вже не може просуватися далі": ЗСУ відбили позиції на Харківщині

Наступ російських окупантів все більше уповільнюється, а сили противника вичерпуються. ЗСУ, в свою чергу, стабілізували фронт і вдаються до успішних маневрів.

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Потенціал РФ на Харківщині вичерпався, ЗСУ починають повертати втрачені позиції / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр ім. К. Пестушка, flickr

Російська окупаційна армія все ще зберігає перевагу у живій силі та артилерії на Харківському напрямку, однак це не дає їй можливості просуватися вперед. Навпаки - зараз українські військові поступово відвойовують втрачені території, розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

В етері телеканалу FREEДOM він зазначив, що за місяць ЗСУ вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення на Харківщині і вороже угруповання вже немає можливості ефективно діяти.

"Якщо говорити про ділянку фронту Пильне, Стрілеча, Глибоке, то тут Сили оборони не просто утримують активну позицію. Кілька днів тому було проведено заходи, які дозволили нам відбити в противника ще одну посадку та закріпитися на новій позиції", — повідомив Федоренко. відео дня

Військовослужбовець також розповів про ситуацію у Вовчанську. Там обстановка складна, оскільки бої затягнулися у житлову забудову, тому ЗСУ доводиться боротися буквально за кожен будинок чи підвал.

"Збройні сили України ведуть активну боротьбу з противником — вдається відбивати зайняті ворогом позиції, дуже багато військових противника взято в полон", — додав український захисник.

Ще одною проблемою біля Вовчанська стало зведення противником фортифікацій. Водночас Сили оборони не сидять склавши руки і слідкують за переміщенням росіян та намагаються не допустити їхнього укріплення на цих територіях. Наразі Федоренко переконаний, що це будівництво лінії оборони ворогу не допоможе.

Щодо технічного забезпечення противника - військовий каже, що армія РФ з початку наступу активно використовувала бронетехніку, тож ЗСУ вдалося уразити чимало ворожих цілей. Через це зараз окупантам доводиться користуватися здебільшого маневреними машинами.

"Під час свого вторгнення в Харківську область противник дуже активно застосовував броньовану техніку. Як наслідок — Сили оборони спалили дуже багато різної бронетехніки ворога. Тому на сьогодні російська армія використовує високоманеврові машини на кшталт "баггі", колісні мотоцикли. Також почала використовувати менше легкоброньованої техніки", - підкреслив він.

Якщо говорити про особовий склад, то за даними українського бійця зараз спостерігається максимальна концентрація підрозділів противника на цьому напрямку. Вони поступово, невеликими групами підкрадаються до українських ліній оборони, а при накопиченні потрібної кількості живої сили йдуть на штурм. Але ЗСУ вдається успішно стримувати подібні атаки.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовий. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Контратаки ЗСУ на Харківщині - що відомо

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України проводять активні контратаки на Харківському напрямку на фоні обмежених наземних атак РФ на північ та північний схід від Харкова.

До цього українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова. Окупанти намагались заперечити успіхи ЗСУ, однак самі ж опинилися у "глухому куті".

Успішні дії ЗСУ в ході зіткнення з мотострілковим полком РФ, фактично, ліквідували 90% його особового складу. Після цього інші окупанти відмовилися йти на штурм в напрямку Вовчанська.

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