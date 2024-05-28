ЗСУ розширили плацдарм під Кринками: експерт розповів деталі

Ще з минулого року окупантам не вдається вибити бійців ЗСУ з Кринок.

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У Кринках українські бійці розширюють плацдарм / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap

Підрозділи ЗСУ могли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області, розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

Як підкреслив він в інтерв'ю "Фокусу", на сьогодні Кринки являють собою колишній населений пункт на 12 км з двома вулицями, на яких не залишилося жодного житлового будинку.

"Завдяки перемозі українських героїв окупантам ще з минулого року не вдається вибити звідти бійців ЗСУ, а ті навіть розширюють свою присутність", - зазначив експерт.

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За його словами, на цій витягнутій ділянці росіяни намагалися використовувати повноцінні підрозділи з механізованою компонентою та людським ресурсом.

"Але дуже швидко зрозуміли, що траса 2206 для них - це кладовище. На цій трасі залишається безліч техніки, на якій вони намагалися заїжджати до лісу або евакуюватися під час атак на плацдарм. Тепер окупантам доводиться повернутися до класичної схеми "м'ясних штурмів" піхотою, що є суїцидальною місією", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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Раніше повідомлялося, що ворог атакував ЗСУ в Кринках і намагається захопити острів Нестрига. Росіяни спробували штурмувати позиції українських захисників, однак під час штурму втратили чотири танки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри численні спроби окупантів витіснити українських морпіхів із лівого берега Херсонщини, вороги знову зазнали втрат і повернулися на свої позиції.

Як повідомлялося раніше, окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Українські військові пояснили його важливість. Острів Нестрига розташований в районі населеного пункту Велетенське і Кізоміс, недалеко від ворожих військ.

/ Главред

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