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Оточення не буде: окупанти втратили можливість відкрити новий фронт

Анна Косик
12 червня 2024, 11:07
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ЗСУ все ще знаходяться у вразливій позиції на Харківщині через повільне надходження військової допомоги, однак армія країни-агресора проґавила шанс на прорив.
оккупанты, ВСУ
В армії РФ не залишилось шансів на оточення ЗСУ на Харківщині, наступ сповільнюється / Колаж: Главред, фото: flickr

Наступ окупаційних військ РФ на Харківщині спершу змалював досить моторошні перспективи для України, однак вже зараз стало зрозуміло - противник зазнав провалу і втратив можливість відкрити новий фронт, пише Business Insider.

Росіяни вже не розраховують на прорив, їхній наступ сповільнюється, але досі володіють ініціативою. Хоча, здавалось, на початку вони мали всі шанси на велику перемогу - на кордоні фактично не було перешкод, тож одразу декілька сіл перейшли під контроль Росії.

"Якщо відмотати на місяць назад, то ситуація для України виглядала похмурою. Коли 10 травня путінські війська перетнули кордон у Харківській області, оборона була настільки слабкою, що один солдат сказав ВВС, що вони "просто увійшли", — йдеться у статті.

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"Заглох" російський наступ на моменті заходу у Вовчанськ. Україна перекинула додаткові підрозділи, щоб відбити атаку і це спрацювало. Росіяни виявились абсолютно неготовими та незахищеними до такого розвитку бойових дій.

Вже через чотири тижні офіційно про "майже закінчений" наступ окупантів повідомив і радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. В свою чергу науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил Нік Рейнольдс підтвердив, що РФ втратила можливість "принаймні почати оточувати Харків і контролювати ключові автомагістралі".

Найімовірніше, зіграв злий жарт з окупантами їхній же поспіх. Якби Росія краще підготувала свої підрозділи, які перекинула на передову на Харківщині, у неї був би шанс на успіх. Водночас, Рейнольдс підкреслив, що новий наступ ворога таки досягнув однієї з цілей - "спричинив більший тиск на українців".

Що відомо про Business Insider?

Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

Наступ окупаційних військ РФ на Харківщині

Нещодавно стало відомо, що російські війська змінили тактику ведення наступальних операцій на Харківському напрямку. Такі дії ворога напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по Росії із застосуванням їхнього озброєння.

Сили оборони України проводять активні контратаки на Харківському напрямку на фоні обмежених наземних атак РФ на північ та північний схід від Харкова.

Раніше у районі Вовчанська Харківської області Збройні сили України розгромили ворожі підрозділи і взяли багато полонених. Один із підрозділів армії РФ повністю втратив свою боєздатність і був виведений на територію РФ.

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