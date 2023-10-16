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Вперше ЗСУ отримали перевагу у артпострілах: експерт перерахував причини

Яна Ставська
16 жовтня 2023, 15:29 оновлено 16 жовтня, 15:38
Російські заводи не можуть технічно видавати більше за встановлену кількість продукції. "Допомога" КНДР та Ірану "не змогла критично вплинути на ситуацію".
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ЗСУ накривають вогнем окупантів / Колаж Главреда: Фото: Повернись живим, 22 окрема механізована бригада

ЗСУ уперше за період повномасштабного вторгнення отримали перевагу у пострілах артснарядів. Як зазначив у блозі на Obozrevatel військово-політичний експерт Олександр Коваленко, цьому є кілька причин. Зокрема - виснаження складів боєприпасів самих окупантів.

Коваленко зауважив, що перші проблеми з боєприпасами у ворога з'явилися влітку, а у жовтні російський вогневий потенціал РФ опустився нижче за 10 тисяч пострілів.

"Ця ситуація змушує Росію ще з часів штурму Бахмута дуже жорстко розподіляти свій вогневий потенціал, обмежуючи більшу частину фронту", - пояснив Коваленко.

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Серед причин скорочення запасів БК, на думку експерта, - неможливість виробничної лінії противника технічно видавати більше за встановлену кількість продукції та за обмежень у технологічній компоненті.

Саме тому Росія просить боєприпаси у КНДР та Ірану. Проте навіть така "допомога", зокрема у вигляді 152 мм та 122 мм снарядів, "не змогла критично вплинути на ситуацію у зоні бойових дій".

Ще однією причиною Коваленко називає серйозний дефіцит артилерії.

"Починаючи з травня 2023 року показник втрат і показник компенсації не можна порівняти - в негативний бік. Таким чином у РФ стає дедалі менше вільних артилерійських одиниць, якими вона може оперувати у зоні бойових дій. Крім того, погіршується їхня якість, оскільки компенсація здійснюється не завдяки виробництву нової артилерії, а за рахунок тотального зняття зі зберігання, консервації старої радянської артилерії - переважно типу, що буксирується", - зауважив експерт.

У Росії, з-поміж іншого, є і серйозні проблеми з серійним виробництвом стволів.

Врешті, зауважує Коваленко, російських військ проявляється не стільки снарядний голод, скільки снарядна криза.

"Зрозуміло, що нинішні показники можуть бути ситуативними, і найближчими днями ми зможемо навіть спостерігати пікові стрибки у відстрілі з російської сторони. Але це вже буде не системний відстріл середньостатистичного БК, а конвульсії", - додає він.

Коваленко не виключає, що стандартний відстріл для окупантів до кінця 2023 року стане на рівні 5-7 тисяч пострілів на добу, тоді як ЗСУ матимуть стабільний показник у 7-9 тисяч. А це вже не є паритетом, підкреслив експерт. Для російської армії, уточнив Коваленко, це - фатальні цифри.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Проблема зі снарядами

У вересні 2023 року українські військові під Бахмутом все ще скаржилися, що ворог зберігає перевагу у артпострілах, а також став активніше застосовувати ударні дрони.

Навесні тодішній міністр оборони Олексій Резніков підтверджував, що Україні для контрнаступу потрібен був мільйон снарядів. Він просив у ЄС відправляти ЗСУ щомісяця 250 тисяч таких снарядів.

Вже тиждень Росія веде новий наступ на сході України, щоб, зокрема, відтягнути ресурси ЗСУ з ділянок, де у захисників спостерігаються успіхи у просуванні.

Однак, на думку Олександра Коваленка, це змусить ворога "знімати" певну частину сил з-під Бахмута, що для окупантів становитиме нову загрозу. У Росії не вистачає ресурсів, щоб відновити такий наступ, як у лютому 2022 року.

Війна в Україні - останні новини

Попри контрнаступ ЗС РФ, українські захисники продовжують просуватися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Водночас Росія не припиняє штурмів Авдіївки. Окупація міста, зазначив військовий "Легіону Свобода" Максим Морозов, відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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