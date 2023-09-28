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NYT: У Європі не знають, як виготовити обіцяний Україні мільйон снарядів

Яна Ставська
28 вересня 2023, 18:46 оновлено 28 вересня, 19:20
У ЄС ще у березні обіцяли закупити Україні "мільйон снарядів" до кінця 2023 року.
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У росіян все ще перевага в артилерійських вистрілах / Колаж Главреда: Фото: Повернись живим, 22 окрема механізована бригада

Західні зброярі спантеличені обіцянкою Європейського Союзу поставити Україні мільйон снарядів 155 мм найближчим часом.

Як пише The New York Times, у зброярів все ще замало необхідних потужностей. Крім того, у компаній є явні проблеми з ланцюгами поставок.

Стверджується, що деякі експерти, чиновники та виробники зброї висловлюють сумнів щодо цього. За їхніми словами, ВПК Європи, можливо, не наростить виробництво боєприпасів так швидко, щоб досягнути обіцяного мільйона.

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"Я не знаю, звідки це береться. Виробничної галузі немає. Я думаю, що нам не треба говорити, що це нездійсненно, але я зараз не можу зрозуміти, як це зробити", - заявив представник норвезької збройної компанії Nammo, що покриває близько 25% усього виробництва снарядів у Європі, Мортен Брандцаєг.

З березня європейські країни стали жорсткіше підходити до оцінки і поповнення потреб у БК не тільки для України, а й для покриття власних військових запасів.

У ЄС підписали щонайменше 8 контрактів з виробниками на виготовлення артснарядів.

Саме виробництво 155 мм боєприпасів відбувається ще до отримання компаніями повної оплати.

Втім, через "атрофію" галузі протягом останніх 30 років зброярі врешті зіштовхнулися з дефіцитом ресурсів та "прогалинами" у ланцюжках поставок, щоб доставити мільйон снарядів у встановлений термін.

Снаряди для України

20 березня 2023 року країни ЄС домовилися спільно закупити мільйон снарядів для України протягом найближчого року на суму понад 2 мільярди євро.

Аартилерійські снаряди 155 мм виробляються в Польщі, Франції та Німеччині. Із суми в 2 млрд євро половина повинна бути використана для відшкодування витрат на постачання боєприпасів з арсеналів армій країн Євросоюзу.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков підтверджував, що Україні для контрнаступу потрібен був мільйон снарядів. Він просив у ЄС відправляти ЗСУ щомісяця 250 тисяч таких снарядів.

Згодом у FT з'явилась інформація, що нестача пороху, тротилу та інших вибухових речовин заважає країнам Євросоюзу стабільно виготовляти боєприпаси.

Вже під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 28 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив про контракти на виготовлення снарядів для України на €2,4 млрд.

Попри західну підтримку, підтверджують військові, у ворога все ще перевага в артилерійських вистрілах на гарячих ділянках фронту.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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