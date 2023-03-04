Резніков просить у Євросоюзу відправляти щомісяця 250 тисяч снарядів - Financial Times

Як кажуть журналісти, міністр оборони України стверджує - ЗСУ зараз доводиться використовувати вп'ятеро менше снарядів через обмеження поставок.

Олексій Резніков / фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Україна в особі міністра оборони Олексія Резнікова звернулася до Європейського Союзу з проханням щомісяця посилати для української армії не менше 250 тисяч снарядів для артилерії - для того, щоб максимально знизити їх нестачу в арсеналах. Про це повідомляє американське ділове видання Financial Times.

Журналісти посилаються на копію листа від міністра Резнікова, в якому він говорить, що ЗСУ зараз в боях з російськими окупантами доводиться використовувати вп'ятеро менше снарядів через обмеження поставок від західних союзників.

Міністр повідомляє, що артилерія відіграє "вирішальну роль в усуненні військової могутності противника".

відео дня

"Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати повний боєкомплект, а це 594 тис.снарядів на місяць", ‒ сказав міністр.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Однією з ключових проблем, яка була вирішена на Рамштайн-9 - це питання матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України.

Ключовим питанням стало збільшення країнами НАТО виробництва снарядів, в тому числі і на заводах колишнього Варшавського договору.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво необхідне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів.

Інші новини по темі: