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Росіяни почали масово застосовувати ударні БПЛА: ЗСУ тримають оборону позицій

Юлія Куришко
27 вересня 2023, 16:43 оновлено 27 вересня, 16:51
Російські окупанти все більше застосовують різні БПЛА - як ударні, так і розвідувальні, по позиціям ЗСУ.
Дым, дроны Шахед
Окупанти застосовують дрони / pixabay.com, Telegram

Заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку та тактику окупантів на полі бою.

"Ситуація на Бахмутському напрямку напружена. Противник, як і підрозділи ЗСУ, намагається малими групами чисельністю до штурмового взводу рухатися вперед, щоб покращити обстановку. Зберігається перевага Росії в артилерії та у кількості боєприпасів. Однак у нашого та у сусідніх підрозділів є тактичні успіхи, готуються до осіннього та зимового ведення бойових дій", - зазначив Тарасенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що "м'ясні штурми" окупантів відійшли в минуле, оскільки підрозділи ПВК ще навесні змінилися підрозділами кадрових частин армії РФ.

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Противник все більше застосовує різні БПЛА - як ударні, так і розвідувальні. За допомогою розвідувальних досить ефективно коригує свою артилерію, намагається подавати наші опорні пункти і потім у найнеочікуваніші моменти (на світанку, вночі) групами по 10-15 осіб просуватися", - доповів заступник командира.

Окупанти застосовують ударні БПЛА, щоби діставати наші комунікації, пересування у ближньому тилу, ускладнювати пересування техніки ЗСУ у прифронтовій зоні.

ЗСУ тримають оборону

Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на півдні від Бахмута.

"Наші оборонці продовжують наступальну операцію південніше Бахмута. Зокрема, за минулу добу маємо успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів, там наші захисники продовжують наступ, вибивають окупантів із зайнятих рубежів, закріплюються на досягнених позиціях. Також противник не полишає ідеї відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, постійно штурмуючи та завдаючи вогневі удари по позиціях наших захисників. Ми тримаємо оборону", - зазначив Євлаш.

Також речник повідомив, що Силам оборони вдалося знищити 4 установки "Мста-Б" та "Мста-С", 1 самохідну артустановку "Піон" та 2 гармати "Гіацинт", 7 гармат Д-30, 2 протитанкові гармати МТ12 "Рапіра". Також знищено 3 авто, 2 склади з боєприпасами та 1 станцію РЕБ.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом. Євлаш повідомив, що українські війська звільнили додатково 2 км території на Бахмутському напрямку.

Залужний розповів, що ЗСУ не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, українські військові продовжують рухатися вперед.

У ЗСУ розкрили, що Росія готується перекинути авіацію із Криму. У Повітряних силах повідомили, що країна-агресорка Росія застосовує 40 летовищ для того, щоб атакувати Україну. Вони розташовані на різних відстанях та напрямках.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту
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