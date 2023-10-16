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ЗСУ просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі: в ISW розкрили подробиці

Андрій Ганчук
16 жовтня 2023, 11:35 оновлено 16 жовтня, 11:49
Збройні сили України в рамках контрнаступальної операції продовжують планомірно вибивати окупантів країни-агресора Росії з українських територій.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку і в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: 33-тя ОМБр, Міноборони РФ

Сили оборони України досягли просування на Бахмутському напрямку і на захід Запорізької області. Військам вдалося добитися часткових успіхів в 7 кілометрах на південний захід від Бахмута, де вони просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки. Також ЗСУ просунулися в районі Роботиного і Вербового. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що українські війська 15 жовтня продовжили свій наступ на Бахмутському напрямку, в південному напрямку Запорізької області і просунулися на південь від Бахмута.

Згідно з геолокаційними кадрами, бійцям сил оборони України вдалося просунутися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки – 7 кілометрів на північний захід від Бахмута. Російські окупанти стверджують, що українці продовжують атакувати на південь від Бахмату на лінії Клещіївка-Курдюмівка-Андріївка.

відео дня

На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулися біля Роботиного, Нестярянки, Вербового та Оріхового.

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська, скориставшись нещодавніми контратаками росіян на заході Запорізької області, поступово просувалися під Копані — 5 км на північний захід від Роботиного, на схід від Нестерянки - 10 км на північний захід від Роботиного і поблизу Вербового 18 км на південний схід від Оріхового. Втім, українські офіційні особи поки що не коментували будь-які останні українські просування вздовж лінії Роботино-Новопрокопка-Вербове. Російські джерела повідомляли про продовження українських атак на лінії Роботиного-Новопрокопка-Вербове 15 жовтня", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Наступ окупантів Росії

Російські окупанти декілька днів ведуть наступ на Авдіївку Донецької області. Суттєвого просування загарбникам добитися не вдалося. За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, війська РФ видихаються і втрачають сили. У росіян все менше ресурсів для реалізації свого "завдання" щодо захоплення міста.

Окупантам обламали "зуби" під Куп'янськом і на півдні, розповів начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Іван Шевцов. За його словами, російські війська активно атакують і несуть серйозні втрати.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що окупанти Росії планують оточення і готують штурм Куп'янська Харківської області. Російські війська за два місяці відновили свої наступальні здібності і атакують на Куп'янському напрямку і в районі Макіївки Луганської області.

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війська Росії війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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