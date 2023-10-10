РФ перейшла в активний наступ: на фронті важкі бої - ЗСУ

Російські окупанти активно наступають по всьому східному фронту та Таврійському напрямку.

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Окупанти наступають на всьому східному напрямку / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Російські окупанти перейшли в активний наступ по всьому східному фронту. Про це заявив майор Нацгвардії України, командир бригади "Азов" Богдан Кротевич на своїй сторінці в Twitter.

"По всьому східному фронту противник перейшов в активні наступальні дії, зараз ваша підтримка особливо потрібна українським солдатам", - написав військовий.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що окупанти активізувались і на Таврійському напрямку. Там тривають важкі бої.

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"Протягом минулої доби ворог завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, окрім того - здійснив 705 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1415 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 169 осіб", - написав він.

Попри це українські військові знищують сили ворога. Окупанти втратили:

1 танк,

3 артилерійських системи,

3 одиниці автомобільної техніки,

2 склади боєприпасів.

Війна в Україні

Політолог Андрій Золотарьов заявляв, що РФ піде у великий наступ взимку. Це може відбутися у випадку, якщо США зменшать військову допомогу Україні на тлі наближення виборів. Він зазначив, що у разі зменшення надання допомоги Україні з боку США українські Збройні сили можуть опинитися у дуже важкій ситуації, оскільки значна частина техніки, артилерії надана західними партнерами.

Військовий експерт Роман Світан повідомляв, що ворог готує наступ на велике місто України. Окупанти обрали найбільш незручний з точки зору геології напрямок для наступу. Ворог планує наступати саме на Куп'янському напрямку.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде також висловлює побоювання через те, що РФ до весни буде сильнішою за Україну і може піти у наступ. Він переконаний, якщо Україна не здійснить потрібні кроки для свого зміцнення, то може опинитися у набагато гіршій ситуації. Є лише один спосіб цього уникнути.

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