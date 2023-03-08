ЗСУ для контрнаступу потрібен мільйон снарядів - Резніков

Як каже міністр оборони України, на мільйон артилерійських снарядів, ймовірно, буде потрібно витратити близько 4 млрд євро.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що потрібно ЗСУ / Vony Razom / unsplash.com / УНІАН

Для контрнаступу ВСУ потрібно близько 1 млн боєприпасів для артилерії, системи ППО, бойові машини піхоти і якомога більше німецьких танків Leopard. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я буду обговорювати з моїми партнерами, міністрами оборони ЄС наші пріоритети. І знову, пріоритет номер один - системи ППО, а також амуніція, амуніція і ще раз амуніція. Тому я підтримую ініціативу міністра оборони Естонії Ханно Певкура про 1 млн снарядів калібру 155-мм. Також БМП для "залізного кулака", більше танків Leopard, і ми будемо готові до контрнаступу", − заявив він.

Як каже Резніков, на мільйон артилерійських снарядів, ймовірно, буде потрібно витратити близько 4 млрд євро.

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За словами міністра оборони України, "час рятує життя", тому західним союзникам слід приймати рішення про додаткову допомогу Україні якомога швидше.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Однією з ключових проблем, яка була вирішена на Рамштайн-9 - це питання матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України.

Ключовим питанням стало збільшення країнами НАТО виробництва снарядів, в тому числі і на заводах колишнього Варшавського договору.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво необхідне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів.

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