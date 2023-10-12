Наступ РФ вже в глухому куті: окупантам доведеться "пожертвувати" одним містом

У Росії не вистачає ресурсів, щоб відновити такий наступ, як у лютому 2022 року.

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ЗСУ тримають оборону і на деяких ділянках йдуть вперед / Колаж Главреда. Фото: 47 окрема механізована бригада, Бригада тактичної авіації М. Васильків

У російських військ немає беззастережної ініціативи і переваги ні на одному з плацдармів, де РФ останніми днями активізувала наступ. Ворогові доведеться оголяти фланги під Бахмутом, певен військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Наразі ЗС РФ наступають на Лимансько-Куп'янській осі (де окупанти вже раз зазнали великих втрат влітку), стягнувши новостворену 26-ту загальновійськову армію. Однак, зазначив Коваленко, командування не поліпшило якісну складову військ і вибрало поганий для просування техніки період.

У районі Бахмута ЗСУ володіють ініціативою і на півдні наступають. Зараз бої тривають за контроль над "трасою життя" 0513, втрата якої для росіян буде означати втрату всього сектора.

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У районі Авдіївки російські війська перейшли в наступ, українські ж війська тримають оборону, як у Мар'їнці.

У локації Старомлинівки - по річці Мокрі Яли - ініціатива переходить з рук в руки, додав Коваленко.

ЗСУ наступають на Запорізькому напрямку. Російські сили намагаються "заморозити" просування захисників людським ресурсом. Це спостерігається, зокрема, "у трикутнику" Новопрокопівка - Вербове - Очеретувате.

Попри подекуди "глуху" оборону росіян і просування ЗС РФ на деяких ділянках лінії фронту, у країни-агресорки немає сил для відновлення наступу зразка лютого 2022 року.

Тому, вважає Коваленко, у росіян може виникнути потреба "заткнути дірки" угрупованням, яке зараз перебуває у районі Бахмута.

"По низці плацдармів очевидна нестача ресурсу для настільки масштабного наступу, наприклад, Лиман-Куп'янська вісь. Водночас, створюючи видимість підвищеної загрози в районі Авдіївки, росіяни впираються в укріпрайон, де їм знадобиться більше сил і засобів, які можна стягнути тільки з району Бахмута, де оборона у росіян і так сиплеться", - пояснив експерт.

Коваленко констатував, що поки російським військам вдається гальмувати таким чином просування українських захисників.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Війна в Україні - останні новини

Росія перейшла у масштабний контрнаступ на сході України, щоб відтягнути ресурси ЗСУ від Роботиного, де захисники успішно наступають з літа 2023 року.

Ворог підтягує резерви і поступово вводить їх у бій для оточення міста Авдіївка. Водночас захисники протидіють планам агресора. Спроби ворожих штурмів поки не принесли значних результатів.

Російські війська підтягують сили на Куп'янський напрямок і зазнають величезних втрат у "м'ясних" штурмах.

Росія бажає захопити місто зі стратегічним для неї об'єктом - залізницею через Куп'янськ-Вузловий, а також пробує досягти лівого берега річки Оскіл. Водночас ЗСУ ведуть наступ під Мелітополем та ліквідували на Таврійському напрямку понад 100 окупантів.

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