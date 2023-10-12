Наступ РФ вже в глухому куті: окупантам доведеться "пожертвувати" одним містом

У російських військ немає беззастережної ініціативи і переваги ні на одному з плацдармів, де РФ останніми днями активізувала наступ. Ворогові доведеться оголяти фланги під Бахмутом, певен військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Наразі ЗС РФ наступають на Лимансько-Куп'янській осі (де окупанти вже раз зазнали великих втрат влітку), стягнувши новостворену 26-ту загальновійськову армію. Однак, зазначив Коваленко, командування не поліпшило якісну складову військ і вибрало поганий для просування техніки період.
У районі Бахмута ЗСУ володіють ініціативою і на півдні наступають. Зараз бої тривають за контроль над "трасою життя" 0513, втрата якої для росіян буде означати втрату всього сектора.
У районі Авдіївки російські війська перейшли в наступ, українські ж війська тримають оборону, як у Мар'їнці.
У локації Старомлинівки - по річці Мокрі Яли - ініціатива переходить з рук в руки, додав Коваленко.
ЗСУ наступають на Запорізькому напрямку. Російські сили намагаються "заморозити" просування захисників людським ресурсом. Це спостерігається, зокрема, "у трикутнику" Новопрокопівка - Вербове - Очеретувате.
Попри подекуди "глуху" оборону росіян і просування ЗС РФ на деяких ділянках лінії фронту, у країни-агресорки немає сил для відновлення наступу зразка лютого 2022 року.
Тому, вважає Коваленко, у росіян може виникнути потреба "заткнути дірки" угрупованням, яке зараз перебуває у районі Бахмута.
"По низці плацдармів очевидна нестача ресурсу для настільки масштабного наступу, наприклад, Лиман-Куп'янська вісь. Водночас, створюючи видимість підвищеної загрози в районі Авдіївки, росіяни впираються в укріпрайон, де їм знадобиться більше сил і засобів, які можна стягнути тільки з району Бахмута, де оборона у росіян і так сиплеться", - пояснив експерт.
Коваленко констатував, що поки російським військам вдається гальмувати таким чином просування українських захисників.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".
Війна в Україні - останні новини
Росія перейшла у масштабний контрнаступ на сході України, щоб відтягнути ресурси ЗСУ від Роботиного, де захисники успішно наступають з літа 2023 року.
Ворог підтягує резерви і поступово вводить їх у бій для оточення міста Авдіївка. Водночас захисники протидіють планам агресора. Спроби ворожих штурмів поки не принесли значних результатів.
Російські війська підтягують сили на Куп'янський напрямок і зазнають величезних втрат у "м'ясних" штурмах.
Росія бажає захопити місто зі стратегічним для неї об'єктом - залізницею через Куп'янськ-Вузловий, а також пробує досягти лівого берега річки Оскіл. Водночас ЗСУ ведуть наступ під Мелітополем та ліквідували на Таврійському напрямку понад 100 окупантів.
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