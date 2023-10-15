Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин - боєць ЗСУ

Окупація Авдіївки, зазначив військовий, відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.

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РФ намагається оточити ЗСУ в Авдіївці / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Російські окупанти не полишають наміру захопити Авдіївку, станом на 15 жовтня на тій ділянці фронту тривають жорсткі бої. Своїм новим наступом ЗС РФ переслідує три цілі, зауважив в ефірі телемарафону боєць легіону "Свобода" майор МВС Максим Морозов.

Насамперед, зазначив військовий, для ворога загарбання міста, за яке точаться бої фактично 9 років, стало би символічно "найбільшою перемогою".

"Перше - це символізм. Адже 9 років Авдіївка є пунктом української оборони. Уже 9 років росіяни беруть Авдіївку тільки "ротом" - ви можете почути від пропагандистів, як вони хочуть залити Авдіївку напалмом. Якщо взяти нарешті Авдіївку, то для них за 9 років це буде величезна перемога, яку можна намалювати на усіх своїх телеканалах і навіть у світових ЗМІ", - відповів Морозов. відео дня

Однак в окупації Авдіївки є як тактичні, так й стратегічні причини.

"Тепер щодо тактичної (причини - Главред). У разі взяття Авдіївки ворог міг би вийти тактично на продовження штурмових дій у напрямку Нью-Йорка, Костянтинівки, Покровська", - пояснив Морозов.

Однак це також допоможе ворогу уповільнити просування ЗСУ у напрямку Донецька та змусить українське командування перекидати резерви з тих напрямків, де зараз у захисників є територіальні успіхи.

"А тепер стратегічна і, як на мене, найлогічніша причина - Авдіївка є чудовим плацдармом для нашого наступу на українське місто Донецьк. Друга стратегічна причина - через просування росіян наше командування було би змушене перекидати резерви з теж важливих напрямків - з Запорізького та Бахмутського", - сказав він.

Окремо Морозов підкреслив, що саме місто - його інфраструктура - ущент знищено російською армією.

Бої під Авдіївкою

Вже тиждень Росія веде новий наступ на Авдіївському напрямку, "поливаючи" українські позиції з усіх видів озброєння. Втім, наші захисники мужньо утримують територію.

У цих штурмах росіяни задіяли різні підрозділи регулярної армії, знову залучивши так звані Шторм-Z, які складаються з переважно завербованих в'язнів.

Водночас, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, ЗС РФ зіткнулися з низкою проблем при наступі на Авдіївку Донецької області. Серед них - медичне забезпечення.

Втім, попри ситуацію, пропагандисти, як і раніше, хвалять наступальні "зусилля" окупантів на Авдіївку, що фіксувалося 13 і 14 жовтня, і продовжують просувати вигадку про нібито завершення українського контрнаступу.

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