Війська Росії почали застосовувати по Україні крилаті авіабомби - Повітряні сили

Авіабомби окупантів РФ вагою в 500 кг здатні пролітати десятки кілометрів, минаючи системи протиповітряної оборони армії України, сказав Юрій Ігнат.

Україні потрібно боротися з авіамбомбами, які скидають російські окупанти - Ігнат / Колаж скріншот YouTube, Вікіпедія

Війська країни-агресора Росії стали активно застосовувати по території України крилаті авіабомби. У прифронтових районах ворог скидає вибухові пристрої вагою в 500 кілограм, які здатні летіти десятки кілометрів, минаючи українські засоби ППО. Слід посилити боротьбу з новою загрозою і роботу щодо надання Києву винищувачів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що такі бомби з'являються в прифронтовій зоні майже кожен день. Україні потрібно відбивати загрозу.

"Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи до зони ураження нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, у цієї бомби є бойова частина, з цим треба щось робити",-зазначив Ігнат.

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За його словами, потрібні не тільки додаткові системи протиповітряної оборони, а й посилення роботи з надання Києву винищувачів.

"(Потрібно з цим боротися, - ред.) не тільки засобами ППО, на які ми чекаємо, але все ж посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції і надання Україні винищувачів", - сказав представник ПС ЗСУ.

Юрій Ігнат підкреслив, що Україна добре знає, який тип літаків необхідний повітряним силам для протистояння систематичним атакам російських окупантів. Виключно засоби ППО не зможуть закрити все небо України.

Наступ Росії на Україну

Днями в Bloomberg розповіли про те, що агресор Росія на тлі своїх провалів на фронті вирішила відмовитися від весняного наступу на Україну. Замість цього окупанти збираються відбивати контрнаступ ЗСУ. Вони хочуть набрати 400 тисяч контрактників, щоб спробувати перевести війну до затяжної фази.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупаційна армія РФ може зробити спробу нового наступу. Ворог може масштабно атакувати в напрямку Вугледара Донецької області з боку Волновахи, Куп'янська Харківської області і в районі Сватового та Кремінної Луганщини з боку Валуйок Білгородської області.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська агресора Росії в Україні переходять до стратегічної оборони. На думку Жданова, вони ще можуть атакувати на декількох ділянках фронту навіть декілька місяців. Але проривів з ворожої сторони вже не буде, оскільки окупанти вичерпали свій військовий потенціал.

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Війна Росії проти України: