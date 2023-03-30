УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війська Росії почали застосовувати по Україні крилаті авіабомби - Повітряні сили

30 березня 2023, 13:49
Авіабомби окупантів РФ вагою в 500 кг здатні пролітати десятки кілометрів, минаючи системи протиповітряної оборони армії України, сказав Юрій Ігнат.
Гнат, стратегічна авіація РФ
Україні потрібно боротися з авіамбомбами, які скидають російські окупанти - Ігнат / Колаж скріншот YouTube, Вікіпедія

Війська країни-агресора Росії стали активно застосовувати по території України крилаті авіабомби. У прифронтових районах ворог скидає вибухові пристрої вагою в 500 кілограм, які здатні летіти десятки кілометрів, минаючи українські засоби ППО. Слід посилити боротьбу з новою загрозою і роботу щодо надання Києву винищувачів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що такі бомби з'являються в прифронтовій зоні майже кожен день. Україні потрібно відбивати загрозу.

"Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи до зони ураження нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, у цієї бомби є бойова частина, з цим треба щось робити",-зазначив Ігнат.

відео дня

За його словами, потрібні не тільки додаткові системи протиповітряної оборони, а й посилення роботи з надання Києву винищувачів.

"(Потрібно з цим боротися, - ред.) не тільки засобами ППО, на які ми чекаємо, але все ж посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції і надання Україні винищувачів", - сказав представник ПС ЗСУ.

Юрій Ігнат підкреслив, що Україна добре знає, який тип літаків необхідний повітряним силам для протистояння систематичним атакам російських окупантів. Виключно засоби ППО не зможуть закрити все небо України.

Наступ Росії на Україну

Днями в Bloomberg розповіли про те, що агресор Росія на тлі своїх провалів на фронті вирішила відмовитися від весняного наступу на Україну. Замість цього окупанти збираються відбивати контрнаступ ЗСУ. Вони хочуть набрати 400 тисяч контрактників, щоб спробувати перевести війну до затяжної фази.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупаційна армія РФ може зробити спробу нового наступу. Ворог може масштабно атакувати в напрямку Вугледара Донецької області з боку Волновахи, Куп'янська Харківської області і в районі Сватового та Кремінної Луганщини з боку Валуйок Білгородської області.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська агресора Росії в Україні переходять до стратегічної оборони. На думку Жданова, вони ще можуть атакувати на декількох ділянках фронту навіть декілька місяців. Але проривів з ворожої сторони вже не буде, оскільки окупанти вичерпали свій військовий потенціал.

Дивіться відео ТСН - Захід погодив передачу Україні танків більше сотні танків Leopard і ППО

Війна Росії проти України:

авіабомба війна Росії та України Юрій Ігнат
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:52

"Трагедія виродка в тому, що він свого каліцтва не розуміє": Кіркорова спустили з небес на землю

10:44

Від отриманих на війні ран загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

10:35

"Пора серйозно сприймати дії двох психопатів": США мають присікти плани РФ щодо "ядерки" в РБ – СанніковВідео

10:35

Список ліків, які не можна буде купити в Україні з 1 квітня без рецепта - МОЗВідео

10:15

1,5 мільйона переглядів на TikTok: хитра корова придумала, як уникнути доїння і стала зіркою мережіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:12

Чому 1 квітня категорично не можна пригощати хлібом: прикмети і заборониВідео

10:07

За вбивство 5-річної дитини сів на 18 років: у РФ з почестями поховали "вагнерівця"

09:46

Гороскоп на завтра 1 квітня 2023: Козерогам - розрив відносин, Рибам - неприємне заняттяВідео

09:45

Баффі не впізнає: як виглядає Енджел, вампір з серіалу "Баффі - переможниця вампірів", зараз

Реклама
09:32

ЗСУ уникнули оточення: аналітики ISW розповіли про ситуацію в БахмутіВідео

09:32

Під Бахмутом ліквідували "вагнерівця" - колаборанта з Криму, його батько - лютий шанувальник Путіна

09:15

"Війна закінчиться раптово": астролог вказав найуспішніші дати для контрнаступу ЗСУВідео

09:09

Страсті за штучним інтелектомПогляд

09:01

Впізнати складно, повірити неможливо: як зірки Голлівуду виглядають без макіяжу

08:56

В Україні сім'ям з дітьми видадуть по 7 тисяч грн: хто має правоВідео

08:50

Гороскоп на сьогодні 31 березня 2023: Тельцю - катастрофа, Дівам - вигорання

08:46

"Вагнерівець" повернувся з України в рідне село та вбив пенсіонерку: Пригожин заступився за найманця

08:23

НАТО планує надати Україні все необхідне для контрнаступу – Білий дімВідео

08:22

У спальню, на кухню і навіть в туалет: чому кішки "переслідують" своїх господарівВідео

07:58

Гороскоп на квітень для всіх від Влада Росса: Близнюкам щаститиме, Стрільцям доведеться напружитисяЕксклюзив

Реклама
07:53

Вперше в історії США: суд вирішив пред'явити звинувачення експрезиденту Дональду Трампу

07:45

Окупант застрелив 12-річного хлопчика: російський полонений розповів жахливу історіюВідео

07:16

Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

06:53

Простіше вступити в НАТО, ніж вести переговори про ядерний статусПогляд

06:41

Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову і Запоріжжю: що відомо на даний моментВідео

06:25

Гороскоп на квітень 2023 для Стрільців: гроші, вигідна співпраця та нове коханняВідео

05:30

Що потрібно, щоб абрикос плодоносив: поради, які повинен знати кожен садівник

03:40

Точно повинна бути в кошику на Великдень 2023: недорогий рецепт домашньої ковбасиВідео

03:37

Гороскоп на квітень 2023 для Терезів: несподіваний прибуток, популярність і нові висотиВідео

03:20

4 знака зодіаку чекає грандіозний успіх у квітні: гроші потечуть рікоюВідео

03:03

"Цискарідзе знепритомнів": Волочкова без топа показала залишки свого талантуВідео

02:35

Відома українська стрибунка покрутила округлими сідницями в мікрошортиках

02:05

Військовий експерт пояснив, чого хоче домогтися РФ ядерним шантажемВідео

01:30

Гурманів здивує неймовірний смак: що таке ковбаса сальтисон і як приготувати

01:00

Кому зі знаків зодіаку байдужа чужа думка: вони про це ніколи не думають

00:10

Кремль не зміг захопити Україну, бо допустив 4 помилки - британські аналітикиВідео

30 березня, четвер
23:22

Гороскоп на квітень 2023 для Скорпіонів: що принесе сонячне затемнення та ретроградний МеркурійВідео

23:11

В Україні гримлять вибухи: Харків атакований ракетами, летять "Шахеди"Відео

23:10

У Британії покроково пояснили дії Кремля в разі "взяття Києва за 3 дні" і до чого тут МедведчукВідео

22:45

Соковитий бекон і хрустка скоринка: як смачно посмажити сало з прошарком

Реклама
22:37

"Серйозний, вдумливий": Андрій Макаревич показав наймолодшого сина від молодої дружини

22:11

Перетворилася на "голе" поле: супутник зафіксував спорожнілу базу окупантів біля кордону з УкраїноюВідео

21:37

Приховану лампу потрібно знайти всього за 7 секунд: нова оптична ілюзія приголомшила світВідео

20:44

ЗСУ ліквідували Володимира Соловйова

20:44

Тягнули у підвал та щодня ґвалтували: ідентифіковані окупанти, які жорстоко знущались з українкиВідео

20:41

Лана Дель Рей виходить заміж через пару місяців після знайомства з нареченим - ЗМІ

20:23

Віталій Портников. Чому Паша Мерседес погрожує ЗеленськомуВідеоблоги

19:55

Є одна умова: Польща погоджується допустити російських спортсменів до своїх змаганьВідео

19:53

Не тільки танки Leopard: Німеччина передала Україні величезну кількість військової технікиВідео

19:49

Управління майном Лаври перейшло до держави, а суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП - ТкаченкоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти