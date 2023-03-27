П'ять бронемашин "Ахмат" не доїхали до Херсонщини: у ГУР розповіли про інцидент на Кримському мосту

Бронемашини "Ахмат" повинні були доукомплектувати підрозділ окупантів Росії у Херсонській області на Придніпровському напрямку, зазначили в ГУР.

Окупанти на бронемашинах Ахмат намагалися доїхати до захопленої частини Херсонщини / ГУР Міноборони України

Колона у складі п'яти бронеавтомобілів окупантів Росії З-СТС "Ахмат" не змогли доїхати до захоплених районів Херсонської області. Під час пересування Кримським мостом була перевищена швидкість, що призвело до пошкодження автомобілей. Чотири з п'яти бронемашин потребують ремонту. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомили в пресслужбі ГУР, інцидент стався 26 березня. Окупанти їхали Кримським мостом в напрямку захопленого Криму, але не змогли дістатися до пункту призначення.

"26 березня колона з п'яти машин з-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала Кримським мостом в напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними, подолати свій шлях до кінця їм завадило "перевищення швидкості і недотримання безпечної відстані під час руху в складі колони", - розповіли в розвідці.

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В результаті 4 з 5 машин окупантам доведеться серйозно ремонтувати.

"Ахмати" їхали до Херсонської області і повинні були доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку", - підкреслили в ГУР Міноборони України.

Повернення Криму в Україну

У ГУР Міноборони України раніше заявили, що ЗСУ мають намір звільнити окупований Росією Крим. За даними розвідки, на півострові змінилися настрої. Після злочинів окупантів РФ під час повномасштабної війни навіть лояльні режиму Путіна особи змінили свою думку.

Колишній командувач Сухопутними військами Сполучених Штатів в Європі Бен Ходжес вважає, що армія України може звільнити Крим до кінця літа. Як сказав Ходжес, для цього ЗСУ знадобиться далекобійна зброя Заходу.

На думку військового експерта Романа Світана, операція сил оборони України зі звільнення Криму може піти або за сценарієм нанесення далекобійних ударів по окупантах на півострові і подальшим оточенням ворога, або в рамках фронтального Заходу на окуповану територію. Перший сценарій стане більш оптимальним, щоб у Криму не було таких боїв, як на Донбасі.

Війна в Херсонській області: