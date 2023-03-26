Полковник ЗСУ спрогнозував наступ РФ і назвав ймовірні напрямки

Не виключено, що загарбники РФ можуть спробувати атакувати відразу на декількох напрямках.

РФ може готувати новий наступ, не виключив Роман Світан / колаж фото Міноборони РФ

Незабаром російські окупанти можуть зробити спробу наступальних дій, заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

У росіян залишилася певна кількість важкої техніки, яку вони не могли використовувати під час теплої і вологої зими, а з настанням тепла цієї весни ворог може активізуватися, сказав він в інтерв'ю Каналу 24.

За словами військового експерта, не виключено, що загарбники можуть спробувати атакувати на Луганському напрямку від Куп'янська до Кремінної.

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"На цій ділянці фронту активізуються і, можливо, постараються відсунути лінію фронту від Донецька. Уздовж Донецька ми все ще знаходимося біля Авдіївки і Мар'їнки, до Донецька кілька кілометрів. Для того, щоб відсунути ворога, нашим військам потрібно зайти в тил з боку Курахового і Покровська. Звідти вихід тільки через Вугледар", – пояснив полковник.

Світан додав, що росіяни робитимуть спроби широкомасштабно наступати за допомогою важкої техніки на Вугледар з боку Волновахи, а також на Куп'янськ, Сватове і Кремінну з боку Валуйок.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Підготовка наступу РФ

Раніше в Генштабі повідомили, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

"Для досягнення своїх цілей ворог не рахується з власними втратами. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках", — йдеться в повідомленні.

Військовий експерт Олег Жданов раніше сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

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