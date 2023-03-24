У Путіна не наступатимуть навесні і хочуть зібрати 400 тис. військ для затяжної війни - Bloomberg

Директор агресора РФ Путін мріє про те, що Захід, мовляв, "буде менше підтримувати Україну", якщо окупанти стримають наступ ЗСУ, пишуть журналісти.

Путін "сподівається", що окупантам Росії вдасться зупинити контрнаступ ЗСУ - ЗМІ / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Кремль на тлі відсутності значного просування своїх окупаційних військ в Україні вирішив відмовитися від планів щодо весняного наступу. Росіяни зосередяться на наборі ще 400 тисяч контрактників, щоб перевести війну до затяжної фази. Володимир Путін сподівається, що Захід нібито "знизить підтримку України", якщо окупанти відіб'ють контрнаступ ЗСУ.

Як повідомляє Bloomberg, ворожа російська армія відмовилася від наступу поточної весни, оскільки не може добитися значного просування на полі бою.

Замість цього Москва зосередиться на очікуваному контрнаступі ЗСУ, який намагатиметься зупинити. Тому Кремль зібрався набрати 400 тисяч контрактників для затяжної війни.

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"За словами джерел, амбітна призовна кампанія дозволить Кремлю уникнути чергової примусової мобілізації резервістів, оскільки він нарощує кампанію з переобрання президента Володимира Путіна пізніше цього року. Призов минулої осені похитнув довіру населення і спровокував втечу мільйона росіян з країни", - наголошується в повідомленні.

Також журналісти відзначили, що директор країни-окупанта Володимира Путін сподівається на те, що західний світ буде менше підтримувати Україну в тому випадку, якщо росіянам вдасться стримати контрнаступ сил оборони України.

У матеріалі підкреслюється, що "еліти" і багато хто у владі Росії сумніваються, що окупанти здобудуть "перемогу" над Україною і вважають подальше протистояння боротьбою за виживання.

Війна Росії проти України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше заявив, що окупанти Росії незабаром можуть піти в новий наступ.

Ворог може атакувати на декількох напрямках. Він підкреслив, що наступні тижні на війні стануть критичними.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що темпи наступу ворожих військових підрозділів Росії під Бахмутом Донецької області знижуються. Втім, ситуація для ЗСУ залишається складною. Є загроза оточення угруповання українських військ з півночі та півдня міста.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що окупанти РФ перекидають свої війська на різні ділянки фронту. Не виключена спроба окупантів перейти в наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, але загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївці з метою оточення міста.

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Контрнаступ ЗСУ: