Крим - "кощієва смерть" для Путіна, війна не завершиться без повернення півострова - Подоляк

Втрата окупованого Криму призведе главу країни-агресора РФ Путіна до колосальної не тільки зовнішньої, але і внутрішньої поразки, вважає Михайло Подоляк.

Крим зобов'язаний повернутися в Україну - Подоляк / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Повномасштабна війна Росії проти України має завершитися поверненням Криму під контроль Києва. Кримський півострів - "кощієва смерть" Путіна. Після його втрати вплив Путіна повністю "обнулиться" навіть на території РФ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю УНІАН він розповів про те, що Україна має право проводити будь-які військові операції на своїй території. У ситуації, коли в результаті повномасштабного нападу Росії вже йде велика війна, Крим повинен повернутися під політичний контроль Києва. Півострів належить українській державі.

"Будь-які військові операції України там абсолютно легітимні в рамках Міжнародного кримінального права. Вже очевидно, раз триває війна такої інтенсивності, Крим зобов'язаний повернутися в Україну", - зазначив Подоляк.

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Чиновник також акцентував увагу на тому, що втрата окупованого Криму "обнулить" Путіна і створену ним так звану "ідеологію" в Росії.

"Війна не закінчиться без Криму. Він є, по суті, "кощеєвою смертю" для Путіна. Це обнулить все, що стосується так званого "путінізму" і остаточно десакралізує Путіна на внутрішньому ринку", - підкреслив Михайло Подоляк.

Повернення Криму до складу України

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що армія України звільнить захоплений агресором Росією Крим.

За даними розвідників, на півострові суттєво змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів під час повномасштабної війни змінили свою думку навіть ті особи, які раніше підтримували режим Путіна.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня. За його словами, для реалізації сценарію силам оборони України знадобиться далекобійна зброя Заходу.

На думку військового експерта Романа Світана, у армії України буде два сценарії звільнення Кримського півострова. Перший передбачає знищення військових об'єктів РФ на півострові за допомогою далекобійної зброї з подальшим оточенням загарбників. Другий - фронтальний Захід ЗСУ на півострів. Перший сценарій більш кращий, оскільки в другому випадку війна в Криму може піти за сценарієм Донбасу.

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Війна Росії проти України: