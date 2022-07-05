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Війська РФ готують наступ на Бахмут і Сіверськ: експерти ISW дали прогноз, чи буде він успішним

5 липня 2022, 06:46

Поки що ворог зміцнюється в Лисичанську, після захоплення якого президент країни-агресорки Володимир Путін дозволив дати окупантам паузу "за успіхи".

військові РФ
Окупанти готують наступ на Бахмут та Сіверськ / Фото informnapalm.org

Російські окупаційні війська РФ готують наступ на Бахмут і Сіверськ Донецької області, однак після боїв за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх. Поки що ворог зміцнюється в Лисичанську, після захоплення якого президент країни-агресорки Володимир Путін дозволив дати окупантам паузу "за успіхи". Про це йдеться у звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 4 липня російські війська продовжували штурми на схід від Бахмута для підготовки до подальших наступальних дій у напрямку цього міста та Сіверська. Український Генштаб повідомив, що окупанти провели розвідку боєм на околицях Берестова і провели наступальні операції в районі Вуглегірської ТЕС, Василівки, Спірного, Клинового і Майорська.

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Фото understandingwar.org

"Російські війська, найімлвірніше, продовжать зусилля з просування на захід від траси T1302 Бахмут – Лисичанськ, щоби зрештою рушити на Бахмут і Сіверськ. Хоча їхня здатність зробити це успішно після втрат, понесених при спробах взяти Лисичанськ, сумнівна", – вважають в ISW.

Також агресор вів обмежені наземні атаки на північний захід від Донецька, щоб поліпшити своє тактичне становище в районі облцентру та Авдіївки. У Генштабі ЗСУ підкреслили, що ворог вів штурми в напрямку Перемоги і Мар'їнки, на північний захід від Донецька. Загарбники зайняли висоти навколо Новоселівки Другої (10 км на північний схід від Авдіївки) і використовують цю позицію для вогневого контролю над Авдіївкою.

Крім цього, російські війська продовжували наступ на північний захід від Слов'янська біля кордону Харківської та Донецької областей. Так, 4 липня вони домоглися "часткових успіхів" в Мазанівці, приблизно в 20 км на північний захід від Слов'янська, а також вели бої в Богородичному і Долині.

При цьому Збройні Сили України все частіше атакують військову інфраструктуру ворога за допомогою вогню по непрямому наведенню і з наданих США систем HIMARS в глибині окупованих територій.

Захоплення Лисичанська військами РФ

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ ухвалили рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено залишити місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян про захоплення Луганської області в прах.

Вихід ЗСУ з Сєвєродонецька

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай 24 червня зробив заяву про те, що, українські військові отримали наказ відходити від своїх позицій у Сєвєродонецьку. Він розповів про те, що війська РФ щодня апродовж 4 місяців обстрілювали місто, інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд. Гайдай підкреслив, що на неукріплених територіях може зростати кількість загиблих, тому ухвалено рішення про перехід на більш укріплені рубежі.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька на більш підготовлені позиції. За його словами, це вимушений захід – складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а навколо міста підірвано всі мости.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що публічне поширення цивільними особами інформації про проведення військових операцій Збройними силами України та публікація таких відомостей в соціальних мережах частково зриває військові операції. Така ситуація сталася і в Сєвєродонецьку. Українській армії не дали можливість завершити заплановані дії.

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