Україна все ще може отримати ракети Tomahawk, але є умова - нардеп

Юрій Берендій
28 жовтня 2025, 17:23
Народний депутат Єгор Чернєв заявив, що США можуть передати Україні ракети "Томагавк", якщо санкційний тиск не змусить Путіна сісти за стіл переговорів.
Україна все ще може отримати ракети Tomahawk - Чернєв / Колаж: Главред, фото: U.S. Navy

Про що сказав Чернєв:

  • Тема Томагавків один із елементів тиску Трампа на Путіна
  • Питання передачі Томагавків тимчасово на паузі
  • Україна може отримати ці ракети, якщо санкції не змусять Росію сісти за стіл переговорів

Україна все ще може отримати далекобійні ракети американського виробництва типу Tomahawk. Це станеться, якщо санкції проти Росії не спрацюють. Про це повідомив нардеп, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у коментарі Новини. Live.

"Треба розуміти, що Томагавки Трамп буде використовувати, перш за все, як важіль тиску. І ось ці коливання, дам, не дам, якщо дам, то дам ось стільки, а якщо не спрацює маленька кількість, дам більше", - вказує він.

Чернєв пояснив, що таким чином Вашингтон намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Після того як російський диктатор та воєнний злочинець Путін звернувся до Трампа з проханням про зустріч у Будапешті, питання щодо можливого застосування Томагавків тимчасово призупинили, але воно залишається актуальним і не зняте з порядку денного.

На думку нардепа, нині, коли Трамп переконався, що перемовини в Будапешті безрезультатні, а контакти між Рубіо та Лавровим знову продемонстрували незмінну риторику Москви про "цілі СВО" й вимоги віддати Донбас, стало очевидно — предмету для діалогу немає. Саме після цього, за словами Чернєва, і було запроваджено нові санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу".

"Я думаю, що якщо ось це не спрацює, санкційний тиск не спрацює, Томагавки таки будуть", - вказує він.

Порівняння ракет Томагавк і Калібр / Інфографіка: Главред

Чи отримає Україна ракети Томагавк - думка експерта

Як писав Главред, питання можливого надання Україні ракет Tomahawk залишається відкритим. Водночас, на думку керівника Центру досліджень Росії та колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, лідерам США та України не варто обговорювати цю тему публічно.

Ексміністр зазначив, що рішення президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського утриматися від публічних заяв щодо далекобійної зброї є абсолютно виваженим і правильним.

Він також підкреслив, що мова йде не лише про Tomahawk, а й про цілу низку іншого озброєння, яке Україна потребує і яке за своїми характеристиками не поступається цим ракетам. За словами Огризка, питання щодо постачання Tomahawk залишається актуальним і ще не зняте з порядку денного.

"Але одних Tomahawk замало - вони мають бути частиною комплексу знищення російських об'єктів. Якщо ми застосуємо комплексний підхід, тобто Tomahawk, дрони, розвідка тощо, тоді отримаємо результат", - сказав Огризко.

Передача Україні Томагавків - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть з’явитися американські крилаті ракети Tomahawk. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, саме далекобійні системи, зокрема ракети Tomahawk, здатні суттєво вплинути на перебіг війни. Україна вже проводить перемовини з низкою європейських держав, які мають такі ракети. Передача подібного озброєння Києву викликає занепокоєння в Кремлі — Путін добре усвідомлює наслідки такого кроку.

Політолог Петро Олещук зазначив, що потенційний тиск з боку Дональда Трампа може змусити російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна зупинити війну проти України. Водночас, за його словами, ключовим є питання, які саме важелі впливу Сполучені Штати готові застосувати щодо Росії

Про персону: Єгор Чернєв

Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.

З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

