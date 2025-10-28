"Вирощування стає просто золотим": експерт розкрив, які овочі "злетять" у ціні

Ціни на енергоносії змушують українських фермерів піднімати собівартість тепличних овочів у зимовий період.

Українські тепличні овочі дорожчають через зростання цін на енергоносії

Імпортні овочі, переважно турецькі, витісняють локальні продукти на ринку

Частка вітчизняних тепличних овочів у холодний період не перевищує 10%

Можливі перебої з електроенергією та зростання цін на енергоносії суттєво впливають на собівартість українських тепличних овочів. Єдиною альтернативою стають імпортні аналоги, переважно турецького виробництва. Про це в коментарі "Комерсант Український" зазначив аграрний експерт та координатор проекту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв.

За словами Хорєва, у холодний період року – з листопада по березень – частка вітчизняних тепличних овочів на внутрішньому ринку не перевищує 10%.

"Вони щороку дорожчають, тож вирощування овочів стає просто 'золотим'", – пояснює експерт.

Через це власне виробництво помідорів, огірків, зелені та капусти скорочується до мінімуму, а на ринок приходять імпортні продукти, більшість з яких – турецькі тепличні овочі.

Імпорт контролює ціни на ринку

Хорєв додає, що погодні умови дозволяють Туреччині постачати продукцію на всю континентальну Європу, тоді як українські овочі купують взимку здебільшого з принципових міркувань.

"Наша продукція стає набагато дорожча, ніж імпортна. Ціни на порядок у декілька разів відрізняються від тієї ж турецької продукції", – констатує експерт.

За його підрахунками, гуртові ціни на тепличні овочі досягають максимуму з різдвяних свят до кінця січня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

"Це було і 150, і 160 гривень, і вище. А місцева продукція українського виробництва – вона і за 200 гривень переходила. Вони все одно зростуть тільки до межі, поки люди не перестануть купувати", – уточнює Хорєв.

Висновок: українські тепличні овочі залишаються значно дорожчими за імпортні, проте надходження закордонної продукції стримує їхнє подальше подорожчання.

Прогноз подорожчання – думка експерта

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль прогнозує зростання цін на низку овочів у найближчий період.

За його словами, вартість моркви, буряка, цибулі, капусти та часнику може підвищитися на 5–6 гривень за кілограм.

Експерт пояснює, що подорожчання обумовлене сезонними коливаннями врожайності та витратами на виробництво, що робить ці продукти більш чутливими до ринкових факторів.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські удари по енергетиці України можуть підняти ціни на продукти, особливо ті, що потребують постійного холоду - молоко, м’ясо, яйця та хліб. Залежно від тривалості відключень електрики, подорожчання може скласти від 10% до 30%.

Нагадаємо, що популярні сорти яблук в Україні за першй тиждень жовтня подешевшали майже на 50% - з 40-45 грн за кілограм до 20-35 грн за кілограм. Така динаміка є цілком природною, адже новий урожай тільки почав надходити на ринок

Також аналітики EastFruit повідомляють про стрімке подорожчання овочів борщового набору. Морква та столові буряки вже коштують 9-10 грн/кг та 8-10 грн/кг, цибуля – 8-12 грн/кг.

Про персону: Павло Коваль Павло Коваль - генеральний директор Української аграрної конфедерації, кандидат економічних наук, член Agricultural Economics Society, заступник директора Інституту економіки та менеджменту АПК КНЕУ, автор більш як 40 наукових публікацій щодо аграрних проблем.

