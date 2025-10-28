РФ накопичила майже 1000 дронів, літаки вже з ракетами: загроза масованого обстрілу

Російські окупанти найближчим часом можуть атакувати Україну ударними дронами та ракетами.

РФ готується до нового обстрілу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти готуються до нового масованого обстрілу. Ворог накопичує ударні дрони та споряджає літаки ракетами. Про це повідомляють моніторингові канали.

У період з 20 жовтня по 28 жовтня росіяни застосували близько 1122 дронів. Станом на 28 жовтня у ворога може бути на пускових локаціях близько 700 ударних дронів та ще близько 500 перебувають на складах.

"За умови орієнтовного виробництва 230× БпЛА на добу можемо зробити висновок, що за 9 днів, ворог виготовив 2070× БпЛА імітаційного та ударного типів, а значить накопичив орієнтовано 948× ударних БпЛА "Герань-2/3", імітаційних БпЛА "Гербера/Пародія", - пишуть монітори.

Вони також наголошують на тому, що ворог готується до запуску ракет "Іскандер-М" та "KN-23" у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях.

До того ж росіяни вже завершили підготовку стратегічної авіації до масованого ракетного обстрілу. Російські літаки Ту-95МС та Ту-160 оснастили крилатими ракетами Х-101 та Х-55СМ.

"Очікується нанесення удару найближчими днями, попереднє попередження ще буде діяти протягом ночі, нових не надходило. Цілями для ударів стануть об'єкти енергетичної інфраструктури України (ТЕС, ГЕС, Трансформаторні станції, і так далі). + не виключено нанесення ударів по об'єктам ВПК України та підприємствам які підтримують Українську економіку", - йдеться у повідомленні.

