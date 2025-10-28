Забарний знову під ударом критики: що викликало шквал обурення

Французький журналіст розкритикував Іллю Забарного після провалу ПСЖ у матчі з "Байєром".

Експерт порадив ПСЖ переглянути ставлення до Забарного / Колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Ви дізнаєтесь:

Чому експерт назвав перехід Забарного проблемою для ПСЖ

Як українець виступає після переходу з "Борнмута"

Чи планує клуб зберегти довіру до захисника після невдачі

Захисник збірної України та французького гранда "Парі Сен-Жермен" Ілля Забарний опинився в центрі уваги після невдалого виступу в матчі Ліги чемпіонів проти "Байєра". Дії українця на полі викликали хвилю обговорень серед уболівальників і журналістів, а найгострішу оцінку дав відомий французький футбольний експерт П’єр Менес.

Помилки Забарного призвели до пенальті та вилучення

У поєдинку проти леверкузенців Забарний допустив кілька помилок, які призвели до двох пенальті у ворота ПСЖ, а наприкінці зустрічі він отримав червону картку, залишивши свою команду в меншості. Це суттєво вплинуло на результат гри й стало приводом для критики на адресу українця.

Менес: "ПСЖ переплатив за Забарного"

Менес у коментарі виданню le10sport заявив, що ПСЖ переплатив за Забарного, і поставив під сумнів доцільність трансферу:

"У матчі проти "Байєра" він "привіз" два пенальті та був вилучений, тому що українець не знає, як захищатися один в один. А це велика проблема і для центрального захисника, але особливо для захисника, який коштував 60 мільйонів євро. В основному я критикую лише ціну Забарного. ПСЖ заплатив 60 мільйонів євро за футболіста, який в обороні має досить багато недоліків, і це проблема".

Футбольний оглядач додав, що за такі гроші клуб міг придбати більш досвідченого гравця, який одразу посилив би оборону команди.

Забарний залишається одним із найдорожчих українських футболістів

Як писав Главред, Ілля Забарний перейшов до ПСЖ цього літа з англійського "Борнмута", ставши одним із найдорожчих українських трансферів останніх років. 21-річний захисник швидко закріпився в основі паризького клубу, провівши 11 матчів у всіх турнірах і навіть забивши один гол.

Футбол - новини за темою

Читайте також:

Про персону: Ілля Забарний Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024). Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо". За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports. 12 серпня 2025 року перейшов до "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.

