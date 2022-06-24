Українська армія вийшла з Сєвєродонецька - журналіст Бутусов / УНІАН і ua.depositphotos.com

Угруповання українських воїнів відійшло з Сєвєродонецька в ніч з четверга на п'ятницю, з 23 на 24 червня, на заздалегідь підготовлені позиції. Таку інформацію озвучив відомий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано покинули частину промзони Сєвєродонецька. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат", – зазначив журналіст.

Бутусов пише, що рішення про відхід ЗСУ з Сєвєродонецька стало безальтернативним ‒ оскільки дуже важко тримати оборону проти переважаючих сил російських окупантів після того, як навколо міста були підірвані всі мости.

"Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло. Українські воїни гідно билися за місто і зробили більше, ніж можливо в таких надзвичайно важких умовах. Без мостів і без понтонів кожен день бою був суцільним героїзмом. Я напишу про це трохи пізніше. Ми вийшли. Але ми обов'язково повернемося. Вічна слава українським героям, які билися до кінця", ‒ підсумував журналіст.

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Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив, що українським військовим наказали відходити від Сєвєродонецька на Луганщині, адже немає сенсу залишатися на розбитих позиціях – через це зростає кількість загиблих.

"Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях просто для того, щоб там перебувати, не має сенсу. Тому що з кожним днем на неукріплених територіях може пропорційно зростати кількість загиблих. Тому було прийнято таке рішення, і наші бійці, які там знаходяться, вже отримали команду відходити на нові позиції і звідти вже нормально і повноцінно вести бойові дії", – розповів Гайдай.

До того аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська окупантами чи не стане сильним поворотним моментом, який здатний змінити хід війни.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського Віктор Андрусів писав - підрозділи ЗСУ успішно вийшли з оточення в районі населених пунктів Золоте і Гірське Луганської області - причому так, що окупанти нічого не зрозуміли.

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