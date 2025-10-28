Рус
"Зник майже на добу": в Росії заявили про ліквідацію топ-пропагандиста Позднякова

Юрій Берендій
28 жовтня 2025, 22:20оновлено 28 жовтня, 22:50
В Росії поширюють інформацію про розстріл російського Z-пропагандиста Позднякова, однак навколо події одразу виникли сумніви та версії про постановку.
В Росії заявили про ліквідацію топ-пропагандиста Позднякова / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Російські ЗМІ поширюють повідомлення про ліквідацію топ-пропагандиста РФ Владислава Позднякова
  • В Мережі оприлюднили фото закривавленого Z-блогера
  • Ймовірно, йдеться про постановочне "вбивство"

В Індонезії нібито розстріляли російського Z-пропагандиста Владислава Позднякова. В якості доказу поширюються фото закривавленого тіла. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що він тривалий час проживав за межами Росії. За попередніми даними, інцидент стався неподалік готелю Komodo Flores в Індонезії, ймовірно йдеться про місто Лабуан-Баджо.

За повідомленнями російських ЗМІ, Поздняков не виходив на зв’язок понад добу, а причиною його загибелі могло стати вогнепальне поранення. У мережі також поширюються фотографії, на яких видно, що він перебував без свідомості з кульовими пораненнями голови та шиї.

У посольстві Росії в Індонезії повідомили, що наразі не володіють жодними відомостями про загибель російського громадянина. Водночас ресурси засновника "Чоловічої Держави" залишаються неактивними з полудня за московським часом.

"Багато користувачів не вірять у смерть Позднякова — припускають, що це акція для "прогріву" каналу Владислава і привернення уваги в медіапросторі", - вказують росЗМІ.

Український волонтер та активіст Сергій Стерненко також висловив сумнів в справжності знімків ліквідованого Z-блогера, які ширяться Мережею.

"Це 100% постановка. Трупи так не виглядають. Цей чорт Поздняков займається дешевим хайпом. Коли буде не постановка, я скажу", – написав Сергій Стерненко.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок "ліквідації" російського пропагандиста — ще у 2020 році з’являлася інформація, що засновника скандального російського пабліку "Мужское государство" Владислава Позднякова нібито вбили у Стамбулі.

Ліквідація російських пропагандистів та колаборантів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 грудня 2023 року в Підмосков’ї було ліквідовано колишнього народного депутата Верховної Ради та зрадника України Іллю Киву. За цією операцією стоїть Служба безпеки України.

Щодо загибелі російського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім’я — Максим Фомін), радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що за його ліквідацією насправді стоїть сама Росія. За його словами, метою цього кроку є спроба Кремля посилити мобілізацію та залучати нових "добровольців" для війни проти України.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов також підтвердив, що відповідальність за вбивство Татарського у Санкт-Петербурзі лежить на російському диктаторові.

Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

