'Зник майже на добу': в Росії заявили про ліквідацію топ-пропагандиста Позднякова

Про що йдеться у матеріалі:
- Російські ЗМІ поширюють повідомлення про ліквідацію топ-пропагандиста РФ Владислава Позднякова
- В Мережі оприлюднили фото закривавленого Z-блогера
- Ймовірно, йдеться про постановочне "вбивство"
В Індонезії нібито розстріляли російського Z-пропагандиста Владислава Позднякова. В якості доказу поширюються фото закривавленого тіла. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що він тривалий час проживав за межами Росії. За попередніми даними, інцидент стався неподалік готелю Komodo Flores в Індонезії, ймовірно йдеться про місто Лабуан-Баджо.
За повідомленнями російських ЗМІ, Поздняков не виходив на зв’язок понад добу, а причиною його загибелі могло стати вогнепальне поранення. У мережі також поширюються фотографії, на яких видно, що він перебував без свідомості з кульовими пораненнями голови та шиї.
У посольстві Росії в Індонезії повідомили, що наразі не володіють жодними відомостями про загибель російського громадянина. Водночас ресурси засновника "Чоловічої Держави" залишаються неактивними з полудня за московським часом.
"Багато користувачів не вірять у смерть Позднякова — припускають, що це акція для "прогріву" каналу Владислава і привернення уваги в медіапросторі", - вказують росЗМІ.
Український волонтер та активіст Сергій Стерненко також висловив сумнів в справжності знімків ліквідованого Z-блогера, які ширяться Мережею.
"Це 100% постановка. Трупи так не виглядають. Цей чорт Поздняков займається дешевим хайпом. Коли буде не постановка, я скажу", – написав Сергій Стерненко.
Варто зазначити, що це вже не перший випадок "ліквідації" російського пропагандиста — ще у 2020 році з’являлася інформація, що засновника скандального російського пабліку "Мужское государство" Владислава Позднякова нібито вбили у Стамбулі.
Ліквідація російських пропагандистів та колаборантів - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 грудня 2023 року в Підмосков’ї було ліквідовано колишнього народного депутата Верховної Ради та зрадника України Іллю Киву. За цією операцією стоїть Служба безпеки України.
Щодо загибелі російського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім’я — Максим Фомін), радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що за його ліквідацією насправді стоїть сама Росія. За його словами, метою цього кроку є спроба Кремля посилити мобілізацію та залучати нових "добровольців" для війни проти України.
Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов також підтвердив, що відповідальність за вбивство Татарського у Санкт-Петербурзі лежить на російському диктаторові.
Про персону: Сергій Стерненко
Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.
