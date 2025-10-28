Розкрився гучний провал Путіна - що не так із російською ракетою 'Буревісник'

Останні погрози Кремля та "ядерні лякалки" є лише частиною інформаційної кампанії Росії, спрямованої на залякування Європи, вказав Коваленко.

Що не так із російською ракетою Буревісник / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Про що сказав Коваленко:

Росія намагається залякати суспільства країн Європи ракетами Орєшнік і Буревісник

Ракета Буревісник літає лише "на словах"

Реальної загрози для НАТО немає

Російське військово-політичне керівництво намагається залякати країни Європи ракетами Орєшнік та Буревісник, остання з яких, літає "лише на словах". Про це у своєму Telegram повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Коваленко пояснив, що немає нічого дивного в діях Росії, адже після млявої реакції Європи на дронові провокації біля їхніх аеропортів і міст голова Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкін порадив Путіну посилити інформаційний тиск і залякування, аби європейці побоювалися допомагати Україні.

"Але факт в тому, що такі лякали - не більше, ніж інформаційні операції. Другий пуск Орєшніка був невдалим, а Буревісник літає на словах. Путін просто користується ідеями Наришкіна, який вкрав їх в Хрущова часів Карибської кризи", - вказує він.

Водночас він підкреслив, що реальної загрози нападу на країни НАТО немає, а заяви Лаврова про "гарантії безпеки" є елементом кремлівської інформаційної кампанії.

"Поки найкраще на Заході цій грі протистоїть Трамп з його ядерною субмариною", - резюмував він.

Ракета Буревісник / Інфографіка: Главред

Чи можна збити ракету Буревісник - думка експерта

Як писав Главред, Росія оголосила про нібито успішне випробування нової ядерної крилатої ракети Буревісник, яку, за словами начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, запустили на відстань близько 14 тисяч кілометрів, і вона перебувала в повітрі приблизно 15 годин.

Колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в коментарі УНІАН зазначив, що за своїм профілем польоту "Буревісник" дуже нагадує звичайні крилаті ракети типу Х-101 та "Калібр", які Росія вже регулярно використовує у війні проти України.

За його словами, Збройні сили України збивають близько 80% таких крилатих ракет, зокрема Х-101 та "Калібр". Тобто Буревісник, який має подібні характеристики, також може бути ефективно знищений українською системою ППО. Експерт наголосив, що навіть винищувачі вже неодноразово демонстрували здатність успішно ліквідовувати подібні повітряні цілі.

"Наші пілоти F-16 і Mirage це вже неодноразово показали. Є пілоти, які за один виліт збивають до 4 таких ракет з наявної у нас зброї", - резюмував він.

Ракета Буревісник - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія здійснила випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" з території архіпелагу Нова Земля у Баренцевому морі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на керівника норвезької розвідки Нільса Андреаса Стенсенеса.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін публічно похвалився успішними випробуваннями "унікальної" ракети. На це оперативно відреагував президент США Дональд Трамп, який закликав Путіна зосередитися не на випробуваннях озброєнь, а на припиненні війни в Україні.

У Кремлі ж заявили, що ці випробування не повинні спричинити загострення у відносинах між Москвою та Вашингтоном. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова Трампа, зазначивши, що Росія не вбачає підстав для напруження через запуск "Буревісника".

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

