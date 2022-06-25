Спецоперацію ЗСУ у Сєвєродонецьку частково була зірвано через повідомлення в Мережі - Міноборони

ЗСУ повністю не змогли доробити заплановане у Сєвєродонецьку - Маляр / колаж фото t.me/luhanskaVTSA і УНІАН

Публічне поширення цивільними особами інформації щодо проведення військових операцій Збройними силами України та публікація таких відомостей у соціальних мережах частково зриває військові операції. Така ситуація сталася вчора та позавчора щодо Сєвєродонецька. Українській армії не дали можливість завершити заплановані дії. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала про те, що коли ЗСУ проводять військові операції, реалізується декілька завдань. Вони повинні виконуватися таємно, без публічного розголосу. Інформацію про успіхи або невдачі української армії на фронті можна тільки після того, як відбулися офіційні заяви Генштабу ЗСУ або Міністерства оборони.

читайте такожНаступ РФ загальмується: захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська росіянами не змінить хід війни - ISWВона вказала, що поширення цивільними особами інформації про військові операції і публікація відомостей в мережі до офіційних повідомлень частково зриває військові операції. Так сталося в Сєвєродонецьку вчора і позавчора - ЗСУ не змогли повністю реалізувати свої плани дій.

"Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштаба почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька.Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - додала Ганна Маляр і підкреслила, що українцям не слід розголошувати військові плани в соціальних мережах.

Вихід ЗСУ з Сєвєродонецька

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай 24 червня зробив заяву про те, що, українські військові отримали наказ відходити від своїх позицій у Сєвєродонецьку. Він розповів про те, що війська РФ щодня протягом 4 місяців обстрілювали місто, інфраструктуру знищено, пошкоджені або зруйновано90% споруд. Гайдай підкреслив, що на неукріплених територіях може зростати кількість загиблих, тому ухвалено рішення про перехід на більш укріплені рубежі.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька на більш підготовлені позиції. За його словами, це вимушений захід – складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а навколо міста підірвані всі мости.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник 24 червня заявив, що Сєвєродонецьк залишається найгарячішою ділянкою фронту. Військове відомство не коментує відомості про можливий вихід ЗСУ з Сєвєродонецька. Він закликав не поширювати інформацію з цього приводу.

"Хотів би закликати і журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в рамках відкритої інформації. Не потрібно шкодити веденню оборонної операції... Вірте в Збройні сили України", - сказав він.

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