16 тонн зірвалися вниз: на концерті Віталія Козловського стався форс-мажор

Співак Віталій Козловський вирушив у тур Україною, і вже під час другого концерту з ним і його командою стався неприємний інцидент. Виступ у Хмельницькому було перервано раптовим падінням на сцені протипожежної завіси. Вага конструкції становить близько 16 тонн.
Про неприємну подію повідомляють місцеві Telegram-канали. На щастя, ніхто не постраждав - металевий щит опустився до середини, і пізніше команда артиста змогла залагодити несправність.
Сам Козловський вирішив продовжити концерт: поки на сцені було небезпечно, він спустився до залу до глядачів і виконав із ними пісню "Знаєш".
Пізніше у своєму блозі в Instagram артист написав: "Це був [кошмар]... Але все обійшлося без жертв! Хмельничани, дякую вам".
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
