16 тонн зірвалися вниз: на концерті Віталія Козловського стався форс-мажор

Козловський уже прокоментував інцидент на сцені.

Віталій Козловський зараз - на концерті співака впала залізна завіса / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Що сталося на концерті Віталія Козловського в Хмельницькому

Як на це відреагував артист

Співак Віталій Козловський вирушив у тур Україною, і вже під час другого концерту з ним і його командою стався неприємний інцидент. Виступ у Хмельницькому було перервано раптовим падінням на сцені протипожежної завіси. Вага конструкції становить близько 16 тонн.

Про неприємну подію повідомляють місцеві Telegram-канали. На щастя, ніхто не постраждав - металевий щит опустився до середини, і пізніше команда артиста змогла залагодити несправність.

Сам Козловський вирішив продовжити концерт: поки на сцені було небезпечно, він спустився до залу до глядачів і виконав із ними пісню "Знаєш".

Пізніше у своєму блозі в Instagram артист написав: "Це був [кошмар]... Але все обійшлося без жертв! Хмельничани, дякую вам".

Коментар Віталія Козловського / фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Дивіться відео з концерту Віталія Козловського в Хмельницькому:

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

