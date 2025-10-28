Рус
16 тонн зірвалися вниз: на концерті Віталія Козловського стався форс-мажор

Анна Підгорна
28 жовтня 2025, 17:16
Козловський уже прокоментував інцидент на сцені.
Віталій Козловський
Віталій Козловський зараз - на концерті співака впала залізна завіса / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

  • Що сталося на концерті Віталія Козловського в Хмельницькому
  • Як на це відреагував артист

Співак Віталій Козловський вирушив у тур Україною, і вже під час другого концерту з ним і його командою стався неприємний інцидент. Виступ у Хмельницькому було перервано раптовим падінням на сцені протипожежної завіси. Вага конструкції становить близько 16 тонн.

Про неприємну подію повідомляють місцеві Telegram-канали. На щастя, ніхто не постраждав - металевий щит опустився до середини, і пізніше команда артиста змогла залагодити несправність.

Сам Козловський вирішив продовжити концерт: поки на сцені було небезпечно, він спустився до залу до глядачів і виконав із ними пісню "Знаєш".

Пізніше у своєму блозі в Instagram артист написав: "Це був [кошмар]... Але все обійшлося без жертв! Хмельничани, дякую вам".

Коментар Віталія Козловського
Коментар Віталія Козловського / фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Дивіться відео з концерту Віталія Козловського в Хмельницькому:

Раніше Главред розповідав про особисте життя мера Києва та ексбоксера Віталія Кличка. Три роки тому діяч завершив 25-річні стосунки з матір'ю трьох його дітей.

Також український комік і шоумен Юрій Ткач прокоментував чутки про вагітність дружини, які стали з'являтися ще в липні 2025-го року після фото з гендер-паті.

Про персону: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

09:34

Чому 29 жовтня не можна з сумом дивитися в дзеркало: яке церковне свято

09:31

Ольга Сумська підтримала українців у критиці Наталії Сумської - деталі

