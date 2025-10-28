Графіки вимкнення світла 29 жовтня вводять на весь день: якими будуть обмеження

Обмеження будуть застосовані в окремих регіонах України для побутових та промислових споживачів.

Графіки вимкнення світла на 29 жовтня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень світла 29 жовтня. Вони будуть діяти не лише для промислових споживачів, а й для побутових. Про це повідомили у компанії.

Обмеження будуть застосовані в окремих регіонах України. Для побутових споживачів обмеження будуть застосовуватись у період з 8:00 до 22:00 в обсязі 0,5-1,5 черги.

Для промислових споживачів графіки будуть застосовуватись у період з 7:00 до 22:00.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти ... Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

