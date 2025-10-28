Рус
Лівий берег Києва може піти під воду - на що націлився Путін

Юрій Берендій
28 жовтня 2025, 21:01
228
Росія може вдатись до теракту на дамбі Київського моря, аби через затоплення частини столиці чинити психологічний тиск на суспільство, припустив Жданов.
Лівий берег Києва може піти під воду - Жданов назвав ціль Путіна / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот з відео

Про що сказав Жданов:

  • Росія може вдатись до підриву дамби у Вишгороді
  • Ситуація на фронті стала другорядною для Путіна
  • Кремль хоче змусити Україну капітулювати

Росія може спробувати підірвати дамбу Київського моря у Вишгороді, щоб затопити частину Києва. Військового сенсу в цьому немає, однак Кремль нині мислить не тактикою фронту, а спробами психологічного тиску на суспільство. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами Жданова, нині фронт для Путіна відійшов на другий план. Він усвідомлює, що на фронті зайшов у глухий кут і досяг плато своїх можливостей — навіть спостерігається певний відкат. Хоча іноді російські підрозділи й просуваються, ці здобутки не такі значні, як їм би хотілося.

відео дня

Експерт також зазначив, що зараз у Путіна превалює соціально-політична ціль — примусити Україну до капітуляції. На його думку, цього можна досягти лише зламавши громадську думку в Україні, а такий тиск здійснюється через геноцидні удари по цивільному населенню.

"Тому, затопивши лівий берег Києва, Путін знову запитає українців: "Ну що цього разу – поганий мир чи хороша війна?". Адже наративи Москви не змінюються. Той самий Дмитрієв, який поїхав до США, сказав те саме, що і в Стамбулі, тільки в більш м'якій формі", - резюмує він.

Яку тактику ударів по Україні застосовує Росія - думка експерта

Як писав Главред, російські окупанти намагаються поступово виснажити енергетичну систему України. Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, мета Кремля — не миттєве знищення інфраструктури, а її повільне руйнування шляхом ударів по великих електростанціях, газосховищах, родовищах та об’єктах, що відповідають за очищення й подачу газу в мережу.

Такі атаки мають тривалий негативний вплив на економіку, промислове виробництво та повсякденне життя населення.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов припускає, що Росія може спробувати підірвати дамбу у Вишгороді. За його словами, з урахуванням зниження ефективності української ППО, така загроза є досить реальною. Тому постає важливе питання — чи зможе Україна відбити можливу атаку на дамбу Київського водосховища.

Фахівець із зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов спрогнозував, що найближчим часом окупанти намагатимуться збільшити дальність польоту безпілотників під час ударів по території України.

За його словами, у зоні ризику можуть опинитися Київ та інші міста, розташовані ще західніше. Росія вже використовує дрони-камікадзе "Шахед" із онлайн-керуванням.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

