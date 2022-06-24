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Захисникам України дали наказ відійти від Сєвєродонецька – Гайдай

24 червня 2022, 08:31

За словами Гайдая, не можна далі лишатися на розбитих позиціях – так лише зросте кількість загиблих.

ЗСУ доведеться відвести військових від Сєвєродонецька – Гайдай/ Фото t.me/serhiy_hayday

Українським військовим наказали відходити від Сєвєродонецька на Луганщині, адже немає сенсу лишатися на розбитих позиціях – через це зростає кількість загиблих.

Про таке рішення повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупанти обстрілювали місто практично щодня уподовж чотирьох місяців, і зараз в Сєвєродонецьку зовсім знищена інфраструктура, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

"Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях просто для того, щоб там перебувати, не має сенсу. Тому що з кожним днем на неукріплених територіях може пропорційно рости кількість загиблих. Тому було прийнято таке рішення, і наші бійці, які там перебувають, уже отримали команду відходити на нові позиції і звідти уже нормально і повноцінно вести бойові дії", – розповів Гайдай.

Також Гайдай розповів, що росіяни просуваються з боку Золотого і Тошківки в бік Лисичанська. На околиці міста проникали ворожі диверсійно-розвідувальні групи, проте українські воїни їх витиснули звідти.

Зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".

Раніше Гайдай розповідав, що російські війська зібрали всі резерви в живій силі і техніці, щоб захопити Сєвєродонецьк. "Підмога" прибула навіть з новоокупованих територій.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська окупантами не стане сильним поворотним моментом, який здатний змінити хід війни.

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