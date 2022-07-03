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Армія України після важких боїв ухвалила рішення вийти з Лисичанська – Генштаб

3 липня 2022, 20:06

Продовження оборони в умовах кратної переваги військ РФ над ЗСУ могло б призвести до фатальних наслідків, сказали в Генштабі ЗСУ.

Лисичанськ війська РФ
ЗСУ продовжують боротьбу з окупантами РФ за Луганську область / Колаж lisichansk.com.ua, Reuters

Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ ухвалили рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено залишити місто. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

У пресслужбі Генштаб у неділю, 3 липня, зробили заяву про те, що ЗСУ відходять зі своїх позицій у Лисичанську. У ворожих військ значна перевага в артилерії, авіації, РСЗВ, боєприпасах і чисельності особового складу.

Подальша оборона міста стала неможливою. Для збереження життя військових було ухвалено рішення залишити Лисичанськ.

"Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - зазначили в Генштабі.

У Генеральному штабі відзначили, що армія України продовжує боротьбу. Для посилення українських військ потрібні додаткові матеріально-технічні ресурси. Однак ЗСУ не мають наміру здаватися і збираються в майбутньому повернутися, щоб перемогти.

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"Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму потрібні - матеріально-технічні ресурси. Захисники Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свої цивільні та військові обов'язки. Ми повернемося і обов'язково переможемо!"- підкреслили в Генштабі ЗСУ.

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Ситуація у Лисичанську

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 2 червня попереджав про дуже складну ситуацію у Лисичанську. Тоді, за його словами, окупанти РФ були на південних околицях міста і ще не потрапили до центру Лисичанська.

У неділю вранці, 3 липня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай казав, що російські окупаційні війська продовжують рухатися і закріплюватися у Лисичанську. Адміністративні будівлі міста повністю зруйновані.

У пресі Росії 3 липня повідомили, що глава Міноборони Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну про те, що російські війська, мовляв, виконали завдання з окупації Луганської області України. Там стверджували про взяття загарбниками під контроль Лисичанська.

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