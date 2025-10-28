В Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію: названо терміни

Головне:
- В Україні можуть відчути серйозне зростання витрат на електрику
- За диспетчерське обслуговування доведеться платити майже на половину більше
У 2026 році в Україні можуть відчути серйозне зростання витрат на електрику. Тариф на передачу енергії планують підняти майже на чверть - до 848,5 грн/МВт-год.
При цьому за диспетчерське обслуговування доведеться платити майже на половину більше - 141,3 грн/МВт-год, пише Forbes.
"Зелена" електрометалургія теж не уникне змін: тариф для цих підприємств зросте до 467,1 грн/МВт-год, а підтримка "зеленої" енергетики потребуватиме ще 381,4 грн/МВт-год.
Причини підвищення прозорі: зниження обсягів передачі, коливання валютного курсу та нові макроекономічні орієнтири, затверджені урядом. Для порівняння, чинні тарифи сьогодні - 686,2 грн/МВт-год за передачу і 98,97 грн/МВт-год за диспетчеризацію.
Якщо пропозицію буде схвалено НКРЕКП, звичні рахунки за електроенергію для бізнесу і населення зміняться вже з початку наступного року, а необхідність переглядати витрати стане нагальним завданням для багатьох компаній.
Підвищення тарифів: прогноз експерта
Експерт із соціальної політики Андрій Павловський попереджає: у проєкті бюджету на 2026 рік українців чекає неприємний сюрприз. Комунальні платежі можуть зрости, а допомога населенню - скоротитися. За прогнозами, газ подорожчає на 15%, електроенергія - на 20%, тоді як фінансування житлових субсидій планують урізати майже на 7,2%.
Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.
