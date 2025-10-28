Полежайкіна з "Татусевих дочок" звинуватили в замаху на дружину - деталі

Михайло Казаков став жахом для власної родини.

Полежайкін із Татусевих дочок зараз - Михайло Казаков тероризував сім'ю / колаж: Главред, фото: imdb.com, kino-teatr.ru

Ексдружина Михайла Казакова і його падчерка розповіли про неадекватну і небезпечну поведінку актора

Він нерідко застосовував силу проти близьких

Російського актора Михайла Казакова, відомого участю в кіножурналі "Єралаш" і серіалі "Татусеві дочки" (у ролі Іллі Полежайкіна), викрили як жорстоку, маніпулятивну людину. У нападах агресії він фізично і психологічно знущався зі своєї сім'ї.

Про це в одному з російських ток-шоу розповіла його падчерка Вікторія. "Завжди знаходився привід для того, щоб нас вилаяти, образити, вдарити. І це було не тільки по відношенню до мене, а й насамперед до мами", - згадує вона.

Серед іншого дівчина розповіла, як Казаков бігав будинком із дрилем, свердлив стіни та обшукував шафи в пошуку якихось людей, і навіть здійснював спробу вбивства власної дружини.

"Мій дідусь намагався її захистити, заховати в себе, коли Михайло бігав за нею по будинку з шампуром і намагався її вбити", - заявила Вікторія. На запитання, чи мав актор реальне бажання заподіяти шкоду своїй дружині, дівчина відповіла ствердно.

Падчерка Вікторія і колишня дружина Михайла Казакова Олена / Скриншот YouTube

Михайло Казаков познайомився з майбутньою дружиною Оленою у 2003 році. У 2011 році пара уклала офіційний шлюб. На той момент у Олени вже була донька Вікторія, яку актор удочерив. У 2012 році у Михайла та Олени народився спільний син Мирослав. У 2023 році Олена ініціювала розлучення з Казаковим.

Варто зазначити, що 2005 року, у віці 16 років, Михайло Казаков убив 20-річного чоловіка - завдав ножем поранення, несумісні з життям. Актор зізнався у скоєному, і розповів, що нібито захищав подругу від її бойфренда. Справу про вбивство перекваліфікували на перевищення меж необхідної оборони, суд виправдав Михайла, і його відпустили з-під варти.

Раніше Главред розповідав, що співачку-путіністку Валерію та її чоловіка, музичного продюсера Валерія Пригожина, пограбував таксист у Туреччині. Пропагандисти збідніли на кругленьку суму.

Також стало відомо, що зрадниця Лоліта на старості років закрутила новий роман. Її "жертвою" став одружений і багатий чоловік, який клюнув на її хамовитість.

