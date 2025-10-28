Рус
Чи загрожує Україні дефіцит ліків після удару РФ по величезному фармскладу: що кажуть в МОЗ

Дар'я Пшеничник
28 жовтня 2025, 17:19
Нещодавній удар по підприємству став другим цього року.
Головне з новини:

  • Дефіциту ліків в Україні не буде
  • МОЗ, дистриб’ютори та аптечні мережі координуються для безперебійного постачання критичних препаратів
  • Можливі лише тимчасові затримки поставок

У ніч на суботу, 25 жовтня, російська ракета зруйнувала офіс і склад одного з ключових фармацевтичних дистриб’юторів України - компанії "Оптіма-Фарм". Попри масштабні втрати, дефіциту ліків у країні не очікується.

"Ворог постійно намагається нас послабити, але йому це не вдасться", - заявив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна".

За його словами, зруйнований об’єкт був дійсно величезним складом, який забезпечував близько 20% місячного запасу медикаментів по всій Україні.

Компанія, яка вже вдруге за рік зазнала удару, заздалегідь підготувала резервний буферний склад. Саме він тепер перебирає на себе логістичні потоки, що раніше йшли через знищений майданчик. Тому Адаманов наголосив, що дефіциту ліків в країні не передбачається.

Інші фармдистриб’ютори також оперативно реагують: "переналаштовують свої маршрути, щоб підставити плече і допомогти перекрити ті регіони, які перекривав цей склад", - додав заступник міністра.

Втім, тимчасові затримки у поставках все ж можливі. Через руйнування офісу компанії знадобиться близько двох тижнів на переналаштування операцій.

У разі критичних потреб, країна має запас гуманітарної допомоги від міжнародних фармкомпаній. Вона покриває найнагальніші запити, зокрема щодо антибіотиків, інсулінів та онкопрепаратів.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ було знищено склад фармацевтичного дистриб’ютора площею близько 29 тисяч квадратних метрів, а розмір фінансових втрат може сягати до 100 мільйонів доларів.

Компанія "Оптіма-Фарм" вже тривалий час успішно функціонує на українському фармацевтичному ринку. Її основна діяльність полягає в оптовому придбанні та реалізації медичних препаратів і виробів медичного призначення.

Російські удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська вночі 26 жовтня завдали масованого удару дронами по Києву. Унаслідок ворожої атаки постраждали і загинули люди.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Києву. Він повідомив, що вночі ворог застосував понад 100 дронів проти України.

Крім того, 25 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Удари прийшлися по шахті ДТЕК

Інші новини про ліки:

Ольга Сумська підтримала українців у критиці Наталії Сумської - деталі

