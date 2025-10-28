Влупить -3 та сипатиме сніг: названо регіони, де буде негода

Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 29 жовтня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 29 жовтня буде місцями дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 29 жовтня в Україні будуть дощі різної інтенсивності. Температура повітря підвищиться до 13-15 градусів тепла. Вночі буде 3-8 градусів тепла. Надалі в Україні буде тепліша погода.

Водночас найближчими днями буде магнітна буря.

"Ймовірний головний біль, судинні загострення, слабкість. Якщо ці прояви помірні, все ж варто піти порухатися на свіже повітря - холоду ще немає, дощі не особливо дошкуляють, рух та свіже повітря точно не зайвими не будуть", - написала Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: ventusky

Погода 29 жовтня

В Україні 29 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі в Україні, крім південних областей. На Закарпатті буде сніг. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°. В Карпатах вночі помірні опади переважно у вигляді снігу, вдень невеликий мокрий сніг та дощ; пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 29 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+16 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до +.4..+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: meteoprog

Погода 29 жовтня у Києві

У Києві 29 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: meteoprog

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

