Перший "залп" по нафті, хто наступний — Трамп готує нові санкції

Руслан Іваненко
28 жовтня 2025, 22:17
Метью Вітакер заявляє, що США дотримуватимуться обмежень і продовжать тиск на Росію.
Трамп вводить нові санкції проти Росії

Коротко:

  • Трамп оголосив нові жорсткі санкції проти Росії
  • Обмеження торкнулися нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл"
  • Ціни на нафту зросли, ринок реагує обережно

Президент США Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії. Мета заходів — змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і завершити війну в Україні.

"Ми ввели ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися", — заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, якого цитує Bloomberg.

Минулого тижня Міністерство фінансів США ввело санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Це перший великий пакет фінансових обмежень щодо Росії з моменту приходу Трампа до влади.

"Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, або принаймні укласти перемир'я, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення", — додав Вітакер.

Після оголошення санкцій ціни на нафту зросли, однак ринок відреагував обережно через невизначеність щодо масштабності нових заходів США.

"Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших", — підкреслив посол.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію?

Санкції США проти РФ – експертна думка

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначає, що останні санкції США торкнулися передусім двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл".

На його думку, адміністрація Трампа залишила можливості для розширення обмежувальних заходів, включно з потенційним фінансовим тиском і запровадженням вторинних санкцій проти компаній та держав, які продовжують торгівлю з Росією в інших секторах.

Санкції - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 жовтня міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, що російська нафтова компанія "Лукойл", яка через продовження Москвою війни проти України потрапила до списку санкцій США, оголосила 27 жовтня про намір продати іноземні активи.

Водночас, видання Reuters нещодавно писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції щодо Росії. Нові обмеження можуть торкнутися інших ключових сфер російської економіки.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

