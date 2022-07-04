"Ми знову зробили їх красиво": Арестович пояснив, чому ЗСУ вийшли з Лисичанська та Сєвєродонецька

Оборона Лисичанська та Сєвєродонецька була успішною військовою операцією. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив, яких цілей було досягнуто.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації була успішною військовою операцією.
"Лізучи на шматок мокрого цукру Сєвєродонецьк-Лисичанськ, російська армія зазнала втрат, які знесмислили будь-які досягнення - взявши районний центр, втратили перспективу перемоги у війні. Лисичанськ ми повернемо. Вони свою спущену в могилу "велич" - ні. Досить нити і вище ніс. Вряди-годи, ми знову зробили їх красиво", - написав Арестович у своєму Telegram.
За його словами, головними завданнями військової операції на Сєвєродонецькому і Лисичанському напрямках було:
- скувати основні сили противника;
- завдати йому втрат;
- виграти час для поставок західного озброєння і вдосконалення другої лінії оборони;
- створити умови для наших наступальних дій на інших ділянках фронту.
"Всі завдання операції виконано: Хімарси тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступальні дії на трьох (!) ділянках фронту: під Вугледаром, на запорізькому напрямку, на Херсонському. Ще раз - росіяни на трьох (Харків, Ізюм, Бахмут) і ми на трьох. Місяць тому ми вели на одному-двох, а вони - на п'яти", - пояснив радник голови ОП.
За словами Арестовича, одне з головних досягнень операції в районі Сєвєродонецька та Лисичанська - "це зламаний черновоноармійський стереотип "ні кроку назад".
"Дилема Кутузова дозволена у військовому мистецтві двісті років тому: зберегли армію - повернемо територію; не зберегли армію - не буде ні армії, ні території (...) Червоноармійська школа прощала генералам все - мільйони убитих за оборону, мільйони убитих в обороні, аби не відступали. Ні, нам такого не потрібно ( ... ) Нам потрібно, як козаки - хитрістю і маневром. Українській армії не потрібно доводити її стійкість в обороні (вона її вже сто разів довела), українській армії потрібно поховати російську", - пояснив Арестович.
Захоплення Лисичанська військами РФ
3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.
До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ ухвалили рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні й чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.
Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян про захоплення Луганської області в прах.
Вихід ЗСУ із Сєвєродонецька
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 червня зробив заяву про те, що, українські військові отримали наказ відходити від своїх позицій у Сєвєродонецьку. Він розповів про те, що війська РФ щодня впродовж 4 місяців обстрілювали місто, інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд. Гайдай підкреслив, що на неукріплених територіях може зростати кількість загиблих, тому ухвалено рішення про перехід на більш укріплені рубежі.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька на більш підготовлені позиції. За його словами, це вимушений захід – складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а навколо міста підірвано всі мости.
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що публічне поширення цивільними особами інформації про проведення військових операцій Збройними силами України і публікація таких даних в соціальних мережах частково зриває військові операції. Така ситуація сталася і в Сєвєродонецьку. Українській армії не дали можливість завершити заплановані дії.
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