"Ми знову зробили їх красиво": Арестович пояснив, чому ЗСУ вийшли з Лисичанська та Сєвєродонецька

Арестович прокоментував вихід ЗСУ з Лисичанська та Сєвєродонецька / Колаж УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації була успішною військовою операцією.

"Лізучи на шматок мокрого цукру Сєвєродонецьк-Лисичанськ, російська армія зазнала втрат, які знесмислили будь-які досягнення - взявши районний центр, втратили перспективу перемоги у війні. Лисичанськ ми повернемо. Вони свою спущену в могилу "велич" - ні. Досить нити і вище ніс. Вряди-годи, ми знову зробили їх красиво", - написав Арестович у своєму Telegram.

За його словами, головними завданнями військової операції на Сєвєродонецькому і Лисичанському напрямках було:

скувати основні сили противника;

завдати йому втрат;

виграти час для поставок західного озброєння і вдосконалення другої лінії оборони;

створити умови для наших наступальних дій на інших ділянках фронту.

"Всі завдання операції виконано: Хімарси тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступальні дії на трьох (!) ділянках фронту: під Вугледаром, на запорізькому напрямку, на Херсонському. Ще раз - росіяни на трьох (Харків, Ізюм, Бахмут) і ми на трьох. Місяць тому ми вели на одному-двох, а вони - на п'яти", - пояснив радник голови ОП.

За словами Арестовича, одне з головних досягнень операції в районі Сєвєродонецька та Лисичанська - "це зламаний черновоноармійський стереотип "ні кроку назад".

"Дилема Кутузова дозволена у військовому мистецтві двісті років тому: зберегли армію - повернемо територію; не зберегли армію - не буде ні армії, ні території (...) Червоноармійська школа прощала генералам все - мільйони убитих за оборону, мільйони убитих в обороні, аби не відступали. Ні, нам такого не потрібно ( ... ) Нам потрібно, як козаки - хитрістю і маневром. Українській армії не потрібно доводити її стійкість в обороні (вона її вже сто разів довела), українській армії потрібно поховати російську", - пояснив Арестович.

Захоплення Лисичанська військами РФ

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ ухвалили рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні й чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян про захоплення Луганської області в прах.

Вихід ЗСУ із Сєвєродонецька

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 червня зробив заяву про те, що, українські військові отримали наказ відходити від своїх позицій у Сєвєродонецьку. Він розповів про те, що війська РФ щодня впродовж 4 місяців обстрілювали місто, інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд. Гайдай підкреслив, що на неукріплених територіях може зростати кількість загиблих, тому ухвалено рішення про перехід на більш укріплені рубежі.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька на більш підготовлені позиції. За його словами, це вимушений захід – складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а навколо міста підірвано всі мости.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що публічне поширення цивільними особами інформації про проведення військових операцій Збройними силами України і публікація таких даних в соціальних мережах частково зриває військові операції. Така ситуація сталася і в Сєвєродонецьку. Українській армії не дали можливість завершити заплановані дії.

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