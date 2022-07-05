У Росії будуть зв'язані руки після ймовірного захоплення Донбасу - Жданов

Захоплення Донбасу зв'яже руки Росії, у неї будуть проблеми / Reuters, Главред

Повне захоплення Донбасу зв'яже руки Росії, а Україна отримає більш вигідні позиції. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

Росія не обмежить свої апетити щодо повного захоплення України. Однак в РФ виникнуть проблеми з їх резервами. Особливо яскраво це буде видно по техніці та озброєнню, якого не вистачить.

"Чим довше окупанти продовжуватимуть бойові дії, тим гірша у них буде ситуація, як в збройних силах, так і в економії Росії", – сказав Олег Жданов.

Він наголосив на тому, що Росії доводиться вводити трудову повинність і змушувати підприємства працювати цілодобово без вихідних.

читайте такожАрмія РФ переключиться на Донецьку область після захоплення Лисичанська - британська розвідка

Захоплення Лисичанська військами РФ

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

Британська розвідка вважає, що після захоплення Лисичанська, російські війська можуть переключиться на захоплення Донецької області.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини: