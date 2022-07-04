Переломити наступальний потенціал: Зеленський назвав найскладніше завдання для ЗСУ

Володимир Зеленський назвав найскладніше для ЗСУ / president.gov.ua

Ворожі війська продовжують потужно обстрілювати прикордонні райони Сумської області, а також Харків та райони області. День за днем ЗСУ знищують наступальний потенціал росіян, який потрібно переламати, а це дуже складне завдання, повідомив глава держави Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення у понеділок, 4 липня.

"Нам потрібно переламати їх. Це важке завдання, воно вимагає часу і надлюдських зусиль, але у нас немає альтернативи. Це про нашу незалежність, про долю всього українського народу", - сказав Зеленський.читайте такожЯкщо війна затягнеться, то будуть і танки, і літаки від Заходу-Кулеба

Відступ ЗСУ з Лисичанська

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

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