Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Покровськ на межі: експерт розкрив, за якої умови ЗСУ можуть залишити місто

Руслан Іваненко
28 жовтня 2025, 20:46
123
Ворог веде вуличні бої у Покровську та намагається закріпитися у північній і південній частинах міста.
Армия РФ, ВСУ, Покровск
Експерт попереджає про можливість обходу міста ворогом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ "Суспільне"

Коротко:

  • У Покровську тривають вуличні бої, ворог намагається закріпитися
  • Ворог присутній у північній та південній частинах міста, рухається малими групами
  • Проблеми з утриманням позицій та логістикою у Сил оборони

У Покровську Донецької області тривають вуличні бої, ворог намагається закріпитися в місті. Про це в ефірі "Київ 24" повідомив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, ситуація на Покровському напрямку та в самому місті залишається складною. Є сподівання, що підсилення Сил оборони резервами допоможе стабілізувати обстановку.

відео дня

Ситуація всередині міста

Попович зазначив, що ворог присутній у місті в значній кількості та пересувається малими групами:

"Залізниця розділяє Покровськ – менша частина це північна і трохи більша – південна. В південній частині ворог пересувається, там постійно тривають сутички. Присутній ворог і в північній частині, на жаль, і там також тривають постійні сутички. Ворог переміщується по місту, не скрізь він закріпився, але ми чудово розуміємо, що якщо він там присутній, то і закріпиться скоро".

Він додав, що у Сил оборони зараз недостатньо піхоти для утримання позицій, які вони відбивають, включно зі спецпризначенцями. Крім того, існують проблеми з логістикою: "Все, як кажуть, доводиться тягати на горбу і йти по 10-15 км".

Загрози обходу та відступу

Попович також попередив про загрозу обходу Покровська з півночі та зазначив, що успіхи українських військ на Добропільському напрямку можуть частково цьому завадити. Водночас, якщо ворог просунеться від Родинського на Гришине, українським військам доведеться залишати місто:

"Наші успіхи на Добропільському напрямку теоретично можуть запобігти цьому розвитку подій. Але якщо ворог зайде на Гришине від Родинського, то тоді, очевидно, нам доведеться з Покровська відступати".

Попович підкреслив, що навіть у разі втрати Покровська та Мирнограда це не означатиме поразки України у війні:

"Це буде оперативно-тактична невдача і тоді ворог зможе наступати на Дніпропетровщину".

Покровськ на межі: експерт розкрив, за якої умови ЗСУ можуть залишити місто
Покровськ / Інфографіка: Главред

Логістичні ризики

За його словами, зараз в Родинському тривають вуличні бої, а просування ворога на Гришине може остаточно перекрити логістику, що поставить під загрозу оборону Покровська та Мирнограда:

"Якщо ворог просунеться на Гришине, то він остаточно перекриє нашу логістику. І тоді Покровськ не протримається довго. І головне буде питання – як звідти відступити, щоб менше було втрат. Там є дуже багато неприємних речей. І треба розуміти, що якщо Покровськ буде відрізаний, то разом з ним впаде і Мирноград".

Загроза втрати покровська: думка військового експерта

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що в найближчій перспективі Україна може втратити не лише Покровськ. За його словами, до можливої втрати цього міста вже фактично звикли.

Ступак підкреслює, що за планами російських військ Покровськ мав бути захоплений ще минулого року. Проте місто продовжує чинити опір, незважаючи на складну ситуацію та всі обставини, що склалися.

"Незважаючи на те, що окупанти планували захопити Покровськ ще торік, місто тримається, і це демонструє стійкість місцевих сил оборони", – зазначає експерт.

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше зосередження російських загарбників спостерігається в районі Покровська, де тривають активні бойові дії, зокрема і в самому місті.

Крім того, за даними аналітиків ISW, Кремль представляє захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи в інформаційному впливі. В тому числі і на Покровському напрямку.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що нині в Покровську тривають бої, і місто є головною ціллю для ворога. За його словами, в місті перебуває близько 200 окупантів, що розосереджені по різних місцях.

Читайте також:

Про персону: Денис Попович

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Покровськ новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ситуація досить важка": ворог прорвався на околиці ключового міста - військовий

"Ситуація досить важка": ворог прорвався на околиці ключового міста - військовий

21:21Фронт
Лівий берег Києва може піти під воду - на що націлився Путін

Лівий берег Києва може піти під воду - на що націлився Путін

21:01Війна
Покровськ на межі: експерт розкрив, за якої умови ЗСУ можуть залишити місто

Покровськ на межі: експерт розкрив, за якої умови ЗСУ можуть залишити місто

20:46Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

"Красива пара": Ксенія Мішина показала своє перше кохання

"Красива пара": Ксенія Мішина показала своє перше кохання

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

Щаститиме увесь день: яких знаків зодіаку чекає заслужена винагорода

Щаститиме увесь день: яких знаків зодіаку чекає заслужена винагорода

Останні новини

21:45

Астрологи назвали найсильніші жінки за знаком зодіаку

21:44

Розкрився гучний провал Путіна - що не так із російською ракетою "Буревісник"

21:43

Солодка смакота за копійки: потрібно лише 3 інгредієнти і 15 хвилин вашого часу

21:42

Підозру оголосили: Філіпа Кіркорова можуть посадити до в'язниці

21:29

Дикі рослини - реальні гроші: секрети прибуткового бізнесу з українських лісів

Буде біда: Жданов – про наслідки удару по Бєлгородській дамбі для російських військ і помсту ПутінаБуде біда: Жданов – про наслідки удару по Бєлгородській дамбі для російських військ і помсту Путіна
21:21

"Ситуація досить важка": ворог прорвався на околиці ключового міста - військовий

21:01

Лівий берег Києва може піти під воду - на що націлився Путін

20:48

"Ганьба вам": Сумська накинулася на журналістку, яка її публічно принизила

20:46

Покровськ на межі: експерт розкрив, за якої умови ЗСУ можуть залишити місто

Реклама
20:34

Влупить -3 та сипатиме сніг: названо регіони, де буде негода

20:32

Як пережити зиму без опалення: прості, але дуже ефективні способиВідео

19:40

Наводяться онлайн: РФ змінила тактику ударів "Шахедами", для яких міст загроза зросла

19:37

"Вирощування стає просто золотим": експерт розкрив, які овочі "злетять" у ціні

19:36

Сяятимуть як нові: як вивести плями зі сковорідки без хімії та за лічені хвилини

19:31

Графіки вимкнення світла 29 жовтня вводять на весь день: якими будуть обмеженняФото

19:28

РФ готує нову тактику ударів по Україні: "Флеш" розкрив головну небезпекуВідео

19:22

Гривня падає: новий курс долара на 29 жовтня

19:10

Китай і закінчення війни: які інтереси Сі в цій війні?Погляд

19:03

Частина Cонця вибухнула: як магнітні бурі загрожують людям та чого чекати даліВідео

18:44

Забарний знову під ударом критики: що викликало шквал обурення

Реклама
18:29

ЗСУ знайшли слабкі місця РФ на фронті та досягли несподіваних успіхів - Forbes

18:16

Що не можна садити поруч із малиною: небезпечні сусіди, через яких не буде врожаюВідео

18:09

Лише суперуважні знайдуть краба на картинці: перевірте свій IQ за 25 секунд

18:04

Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати навчання українських енергетиків домедичній допомозі: черговий тренінг пройшов у Києві актуально

17:58

Яким буде план закінчення війни - Зеленський анонсував важливі переговориВідео

17:34

"Не візьмемо ми Київ": хвора Симоньян раптово видала правду про війну

17:31

Як можуть визначити кордони України після війни: важлива заява Амстердама

17:23

Україна все ще може отримати ракети Tomahawk, але є умова - нардеп

17:19

Чи загрожує Україні дефіцит ліків після удару РФ по величезному фармскладу: що кажуть в МОЗ

17:16

16 тонн зірвалися вниз: на концерті Віталія Козловського стався форс-мажорВідео

17:12

Навіщо потрібні дірки у цеглі: секрет, про який мовчать майстри

16:47

Наталка Денисенко відповіла скандальній учасниці "Холостяка" — що сталось

16:43

Військовий і артист: Міша Крупін повернувся на велику сцену у "Лізі Сміху"

16:37

РФ може вдарити по "слабкому місцю" Київської ГЕС, "буде біда" - прогноз

16:27

В Україні знайшли таємне "підземне місто": що там заховано і чому не пускають людейВідео

16:23

Розливалось за 10 км від лінії фронту: як та де тепер виготовляють "Артемівське" шампанське з Бахмута

16:12

Як приготувати ідеальний сніданок з яєць: більшість припускаються однієї помилки

15:57

Знесло щонайменше три поверхи: у Хмельницькому прогримів дуже сильний вибухФотоВідео

15:37

"Війна може закінчитись раніше": Зеленський пояснив слова Туска про плани України

15:36

РФ накопичила майже 1000 дронів, літаки вже з ракетами: загроза масованого обстрілу

Реклама
15:20

Перетворяться на труху: як не можна зберігати дрова взимку, аби не залишитися без тепла

15:02

Беремо звичайні бублики і готуємо закуску на мільйон: виходить дуже смачно

14:49

Кого не можна пускати в дім 29 жовтня: суворі заборони та прикмети 29 жовтня

14:43

Два тижні в комі: помер зірка "Поліцейського з Рубльовки" родом з УкраїниВідео

14:34

Російські FPV-дрони можуть досягти великих міст України: військовий оцінив ризики

14:15

Мистецтво, духовність і партнерство: в Україні відбувся перший Культурний Давос актуально

14:13

"На розлучення як на свято": дружина Джигана знайшла заміну зрадникуВідео

14:00

Пенсії під загрозою: хто з українців має пройти ідентифікацію, щоб не залишитися без грошей

13:57

В Україні знаходиться найдовша печера у світі: як вона виглядає

13:35

Полює на кажанів, але менший за горобця: у Дніпрі помітили рідкісного птаха

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Святкове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти