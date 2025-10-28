Покровськ на межі: експерт розкрив, за якої умови ЗСУ можуть залишити місто

Ворог веде вуличні бої у Покровську та намагається закріпитися у північній і південній частинах міста.

Експерт попереджає про можливість обходу міста ворогом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ "Суспільне"

Коротко:

У Покровську тривають вуличні бої, ворог намагається закріпитися

Ворог присутній у північній та південній частинах міста, рухається малими групами

Проблеми з утриманням позицій та логістикою у Сил оборони

У Покровську Донецької області тривають вуличні бої, ворог намагається закріпитися в місті. Про це в ефірі "Київ 24" повідомив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, ситуація на Покровському напрямку та в самому місті залишається складною. Є сподівання, що підсилення Сил оборони резервами допоможе стабілізувати обстановку.

Ситуація всередині міста

Попович зазначив, що ворог присутній у місті в значній кількості та пересувається малими групами:

"Залізниця розділяє Покровськ – менша частина це північна і трохи більша – південна. В південній частині ворог пересувається, там постійно тривають сутички. Присутній ворог і в північній частині, на жаль, і там також тривають постійні сутички. Ворог переміщується по місту, не скрізь він закріпився, але ми чудово розуміємо, що якщо він там присутній, то і закріпиться скоро".

Він додав, що у Сил оборони зараз недостатньо піхоти для утримання позицій, які вони відбивають, включно зі спецпризначенцями. Крім того, існують проблеми з логістикою: "Все, як кажуть, доводиться тягати на горбу і йти по 10-15 км".

Загрози обходу та відступу

Попович також попередив про загрозу обходу Покровська з півночі та зазначив, що успіхи українських військ на Добропільському напрямку можуть частково цьому завадити. Водночас, якщо ворог просунеться від Родинського на Гришине, українським військам доведеться залишати місто:

"Наші успіхи на Добропільському напрямку теоретично можуть запобігти цьому розвитку подій. Але якщо ворог зайде на Гришине від Родинського, то тоді, очевидно, нам доведеться з Покровська відступати".

Попович підкреслив, що навіть у разі втрати Покровська та Мирнограда це не означатиме поразки України у війні:

"Це буде оперативно-тактична невдача і тоді ворог зможе наступати на Дніпропетровщину".

Покровськ / Інфографіка: Главред

Логістичні ризики

За його словами, зараз в Родинському тривають вуличні бої, а просування ворога на Гришине може остаточно перекрити логістику, що поставить під загрозу оборону Покровська та Мирнограда:

"Якщо ворог просунеться на Гришине, то він остаточно перекриє нашу логістику. І тоді Покровськ не протримається довго. І головне буде питання – як звідти відступити, щоб менше було втрат. Там є дуже багато неприємних речей. І треба розуміти, що якщо Покровськ буде відрізаний, то разом з ним впаде і Мирноград".

Загроза втрати покровська: думка військового експерта

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що в найближчій перспективі Україна може втратити не лише Покровськ. За його словами, до можливої втрати цього міста вже фактично звикли.

Ступак підкреслює, що за планами російських військ Покровськ мав бути захоплений ще минулого року. Проте місто продовжує чинити опір, незважаючи на складну ситуацію та всі обставини, що склалися.

"Незважаючи на те, що окупанти планували захопити Покровськ ще торік, місто тримається, і це демонструє стійкість місцевих сил оборони", – зазначає експерт.

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше зосередження російських загарбників спостерігається в районі Покровська, де тривають активні бойові дії, зокрема і в самому місті.

Крім того, за даними аналітиків ISW, Кремль представляє захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи в інформаційному впливі. В тому числі і на Покровському напрямку.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що нині в Покровську тривають бої, і місто є головною ціллю для ворога. За його словами, в місті перебуває близько 200 окупантів, що розосереджені по різних місцях.

Читайте також:

Про персону: Денис Попович Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

