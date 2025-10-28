Гривня падає: новий курс долара на 29 жовтня

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 29 жовтня.

Курс валют в Україні на 29 жовтня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 29 жовтня

На скільки подорожчав курс євро

Яким буде курс злотого 29 жовтня

Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Курс євро лишився на тому ж рівні, а курс злотого трохи знизився. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу, 29 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,08 грн/дол., що на 6 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро не змінився. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,97 грн/євро.

Курс злотого на 29 жовтня

28 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,56 грн/злот. 29 жовтня курс трохи змінився - 11,55. Таким чином гривня подорожчала на 1 копійку.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою і стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

