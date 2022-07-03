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Зеленський поставив на місце Шойгу і відреагував на вихід ЗСУ з Лисичанська

3 липня 2022, 23:44

Президент зазначив, що Збройні Сили України просуваються в двох областях і на морі.

Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

"Стіни ми відбудуємо, землі відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема, це стосується і Лисичанська, це означає, що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню поставок сучасної зброї", - заявив Зеленський.

Зеленський відповів Шойгу

Також президент згадав у своєму зверненні доповідь глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, який заявив про повну окупацію Луганської області.

"Коли хтось там в Москві щось доповідає про Луганську область, то нехай вони згадають свої доповіді і обіцянки перед 24 лютого, в перші дні цього вторгнення, навесні, і зараз, що вони мають і скільки за це заплатили. Нинішні їхні доповіді підуть прахом, як і тодішні", - підкреслив глава держави.

Ситуація на фронті

Президент зазначив, що Збройні Сили України просуваються в двох областях і на морі. Доказом останньому є звільнення острова Зміїний.

"Ми рухаємося вперед і в Харківській, і в Херсонській області. І на морі. Зміїний цьому хороший приклад. Буде день, коли ми те ж скажемо і про Донбас", - зазначив він.

Ситуація в Лисичанську

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 2 червня попереджав про дуже складну ситуацію в Лисичанську. Тоді, за його словами, окупанти РФ були на південних околицях міста і ще не потрапили в центр Лисичанська.

У неділю вранці, 3 липня, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що російські окупаційні війська продовжують рухатися і закріплюватися в Лисичанську. Адміністративні будівлі міста повністю зруйновані.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.

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