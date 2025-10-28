"Ситуація досить важка": ворог прорвався на околиці ключового міста - військовий

https://glavred.net/front/situaciya-dostatochno-tyazhelaya-vrag-prorvalsya-na-okrainu-klyuchevogo-goroda-voennyy-10710374.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Російські війська увійшли на околиці Мирнограду в Покровському районі Донецької області, де зараз тривають вуличні бої. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал,пине УНІАН.

"В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограду, і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби", — зазначив він.

За словами Шаповала, Сили оборони намагаються утримати позиції та зміцнюють оборонні споруди. "Ситуація досить важка і ведуться тяжкі вуличні бої", — додав речник.

відео дня

Він також уточнив, що складність бойових дій обмежує можливість застосування певних видів озброєння, зокрема важкої артилерії та деяких систем безпілотних апаратів. Незважаючи на це, українські війська продовжують оборонні заходи та намагаються не допустити подальшого просування ворога вглиб території.

Новина доповнюється . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред